Danes je čarobni, zrcalni datum: nosi močno energijo, ki vam bo pomagala pri treh najpomembnejših stvareh v življenju

Danes je 10.10. in takšni datumi se v numerologiji imenujejo zrcalni datumi. 10. oktobra svetu vlada število 1. Ima svetlo in pozitivno energijo, ki omogoča enostavno reševanje nalog in izpolnjevanje obveznosti. Energijo števila 1 spremlja meteorski dež Drakonidov, zaradi česar je to najsrečnejši dan v mesecu.

Verjame se, da zaporedje števil 10 10 predstavlja angelsko zaporedje, ki daje določene usmeritve na poti življenja. Pojav teh števil napoveduje velike spremembe, ki so večinoma namenjene temu, da postanete oseba, kakršna ste si vedno želeli biti. Pripravljeni ste »očistiti« pot svoje usode negativnosti, temnih spominov iz preteklosti in slabe energije. Zdaj imate moč in samozavest, da raziščete vse skrite kotičke lastne duše. Ko boste bolje spoznali sebe, boste bolje pripravljeni na številne izzive, piše atma.hr.

Kako kar najbolje izkoristite moč zrcalnih datumov?

Povečajte produktivnost in dobiček

Zrcalni dan je odličen za timsko delo, saj bo delo v skupini prineslo odlične rezultate, produktivnost, kreativnost. To bo ugodno vplivalo na dobiček in splošno razpoloženje. Ne bojte se poslušati nasvetov kolegov, pomagajte drug drugemu, bodite v oporo.

To je odličen dan za razmišljanje, reševanje nekaterih pomembnih težav, ki zahtevajo večjo energijo in intelektualno moč. Če ste v dilemi, ne veste, kaj storiti in kako ukrepati, ne bodite neumni in prosite za nasvet prijatelja, piše sensa.mondo.rs.

Poiščite svojo sorodno dušo

To je idealen dan za preživljanje prostega časa z družino, sorodniki in prijatelji. Obiščite jih ali jih vsaj pokličite po telefonu. Pomembno je ohraniti duh skupnosti.

Enica nosi tudi energijo spogledovanja, romantike. To je odličen dan za spoznavanje novih ljudi, imate veliko priložnost, da med njimi najdete svojo sorodno dušo. V komunikaciji z drugimi bodite prijazni, odprti, optimistični, večkratno se vam bo povrnilo. Če ste v razmerju oziroma poročeni, izkoristite dan za romantiko – pojdite na večerjo, v kino, posvetite se drug drugemu, prebudite speče strasti.

Priznajte, da se motite

Če ste naredili napako, koga nehote prizadeli, koga užalili, niste izpolnili obljube, prosite za odpuščanje. Priznajte, da ste se motili, opravičite se. To vam bo pomagalo odstraniti breme z ramen. Enica spodbuja ljudi, da priznajo svoje napake in grehe, in tudi druge spodbuja, da poslušajo in sprejmejo opravičilo.