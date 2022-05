Danes je 5. 5.: ta datum ima posebno moč, vsi bi morali narediti eno stvar

Maj, peti mesec v letu, je po numerologiji mesec obilja, pet pa število denarja. To obdobje je odlično za manifestacijo želja, še posebej 5. maja, ko zavlada močna serija števil 5 in 5 ter prinaša energijo, ki nas spodbudi k uresničitvi naših vizij in idej. Na današnji dan si je treba zastaviti namen, torej si zamisliti konkretno željo. Kot piše atma.hr, si vzemite čas in natančno zapišite, kakšno bi bilo vaše življenje, če bi imeli vse, kar si želite (pišite v sedanjiku). Simbolično je to najbolje narediti ob 5.05 oziroma 17.05. Da se ta želja uresniči, moramo biti nanjo pripravljeni, torej zanjo v svojem življenju pripraviti prostor.

Zato sprostite vse, kar je negativno, odpustite ljudem, znebite se nepotrebnih stvari. Lahko očistite svoje omare in podarite svoje stvari, da lahko nekdo drug dobi, kar potrebuje. Ko se znebite tistega, kar vam omejuje prostor, srce, um in življenje, dovolite, da vanj pride nekaj boljšega. Prav tako je za uresničitev želje pomembno, da se znebite mentalnih blokad in omejujočih sistemov prepričanj.

Tudi hvaležnost je nujna za uresničevanje želja – aktivno vadite hvaležnost za tisto, kar že imate in kar vas veseli. Ko to storite, je večja verjetnost, da boste pritegnili blaginjo.