Danes bo na nebu usodni mlaj: tako morate preživeti dan

Danes, 16. avgusta, je na nebu mlaj ali nova oziroma mlada luna v levu in trenutno smo sredi zares neverjetnih dogodkov. Postavljajo se temelji za to, kar se bo zgodilo v naslednjih šestih mesecih. Postavljajo se prave smernice, prihaja do interakcije z našim temačnim jazom. Osredotočiti se moramo na ravnovesje svetlobe in teme, sprejeti vse svoje lastnosti, občutke in dogajanja, sprejeti resničnost brez skrivanja pred tistim, kar nam ni všeč.

Mlada luna v levu nam zapoveduje, da moramo v tem obdobju zelo jasno in pošteno komunicirati sami s seboj, s svojimi čustvi, mislimi, občutki in željami. In vse je odvisno od nas samih – ali bomo vladar svojega življenja in vsega, kar se dogaja, ali pa se bomo po nepotrebnem obremenjevali.

Pomembno je prepoznati vsak delček sebe in se naučiti komunicirati z njim. Bodimo iskreni do sebe, do svojih resničnih potreb, želja in ciljev. Ne bojmo se sneti maske. Naj bo vse iskreno in resnično. Postali bomo magnet za resničnost in veličastne možnosti, saj boste le tako nehali zavajati vesolje.

Preživite 16. avgust kot praznik

Danes se posvetite le tistemu, kar vam je res pomembno, kar potrebujete in kar vas bo resnično osrečilo.

Poglejte okoli sebe z zanimanjem: zdaj se bo veliko ljudi odprlo in pokazalo svoj pravi obraz. Ne bodite užaljeni, ne bodite jezni in ne bodite presenečeni. Samo sprejmite sedanjost in naredite svoje zaključke.

Naj se vam nikamor ne mudi. Ne začnite ničesar novega na hitro, ampak skrbno analizirajte in razvijajte svoje doslej neznane strani.

Zastavite si ta vprašanja:

Kako sem prišel tja, kjer sem zdaj?

Kaj sem naredil za to?

Kaj lahko danes predstavim svetu?

Kdo pravzaprav želim biti?

Kako želim živeti?

Kaj pa moje finance in zakaj?

Koliko denarja si v resnici želim in zakaj se bojim to samemu sebi priznati?

V čem je moja moč in v čem se drugačen od drugih?

Česa ne opazim, čeprav je moje in v meni?

Če začutite močan impulz in znak za ukrepanje, naredite korak. Mirno, jasno, premišljeno in natančno. Gibajte se kot lev, ne renčite.

Pozorno poslušajte svojo notranjost. Vsi odgovori in vsa resnica o vas so tukaj. Naj vas ne zmoti zunanjost in ne dovolite, da vas zamajejo novice, trači in druge stvari, kot so »vse je slabo, nič se ne more spremeniti, prepozno je«.

Bodite to, kar ste zdaj. Pravi vi, a brez pretiravanja. Brez naglice, nepotrebnih nakupov, gneče, panike in agresije. Ves poudarek je na vas, analizi trenutnega stanja, svojih prednosti in slabosti, povezanosti z naravo, delu s prejšnjimi izkušnjami za izboljšanje prihodnosti, čiščenju prostora (prostor za razmišljanje, stanovanje, telefon, računalnik, nepotrebne povezave, osvobajanje slabih navad itd.).

Avgusta bo retrogradni Merkur ponovno obrnil svoj vpliv. Zato je treba storiti vse zdaj in delovati v prid svojih interesov, da kasneje ne bi obžalovali.