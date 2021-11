Današnji dan ima posebno moč: zakaj je 11.11. čaroben dan?

Eden najbolj čarobnih datumov v vsakem letu je 11. november – dan, ko imamo najboljšo energijo za uresničevanje svojih želja. Število 11 velja za število s posebno frekvenco, in ko se podvoji, naj bi se naše želje uresničile, vesolje pa naj bi nam pomagalo, da lažje dosežemo lastne cilje.

Dan za uresničevanje želja

V numerologiji in tarotu je število 1 predstavljeno kot čarovnik. Vsak čarovnik uporablja duhovna in fizična orodja, da iz nič ustvari nekaj čarobnega. S serijo številk 11-11 se čarobne moči manifestacije podvojijo in verjame se, da se povečajo možnosti, da se sanje spremenijo v resničnost. Na primer, če nenehno opažate število 11, je to znak vesolja, da sledite svojemu namenu. 11. november je odličen dan, da si pričarate svoje največje sanje, ki jih želite uresničiti. Nobene sanje niso prevelike za to energijo. Naj bo to vaša sanjska hiša ali popoln partner, razmišljajte o svojih željah iz srca in sprostite to pozitivno energijo. Naj vesolje naredi ostalo. To je čas, da se povežete s svojimi notranjimi čarobnimi močmi in jih uporabite na najboljši način.

Kako si zamisliti željo, medtem ko vlada čarobna serija številk 11-11

Hermetični principi in zakon privlačnosti nas učijo, da se manifestacija začne v naših mislih. Razmišljamo o tem, kje teče naša energija. Tudi ko ni 11. november, naše misli oblikujejo našo resničnost. Ne dovolite, da vas negativne misli bolijo in zadržujejo. Preden razmišljate o manifestaciji, začnite razmišljati o tem, zakaj želite manifestirati določeno idejo. Sedite v položaj za meditacijo in razmislite o tem. Poglejte v svojo dušo in se zavedajte razlogov za svojimi željami. Če imate to jasnost, vam to pomaga pri procesu manifestacije. Ko boste na jasnem s svojimi željami, boste pripravljeni manifestirati. Zastavite si vprašanja, na primer, kako si predstavljate sebe v prihodnosti. Kdo ali kaj vas obdaja? Kako se boste počutili, ko bodo vaše najgloblje želje izpolnjene? Bolj, ko boste razmišljali o njih, lažje jih boste spremenili v svojo resničnost. Naj bo vsako vaše dejanje del procesa manifestacije.