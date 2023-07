Dan brez tehnologije, poskusite

Ameriška intuitivna gurujka in avtorica duhovnih knjig Penney Peirce svetuje, da poskusite mesec dni vsak teden vztrajati pri dnevu brez tehnologije. To pomeni, da en dan ne uporabljajte računalnika, pametnega telefona, televizije, tablice … Namesto tega poskusite sporočila prejemati prek intuicije in telepatije ter se na naraven način povezujte z okolico. Prisluhnite, kaj izhaja iz vas, ne pa od ljudi, novic in stvari, ki vas obdajajo.

Preživljajte čas v naravi, bodite sami in v tišini. Osredotočite se nase. Razmislite, katere potrebe vam zapolnjuje tehnologija in kako bi lahko to nadomestili s svojimi zavestnimi energijskimi sposobnostmi. Začnite se zavedati, da nas tehnologija ne samo bogati, nam lajša življenjske naloge in odpira okno v svet, ampak tudi krni sposobnosti in potenciale, ki jih imamo v sebi. Odmaknite se od nje in jih odkrijte.

Presenečeni boste nad tem, da lahko vaše notranje antene opravljajo enako funkcijo, če jih le razvijate in jim prisluhnete.