Čutite ekološko tesnobo?

Ste zaskrbljeni za prihodnost planeta? Vas zamorijo posledice uničevanja narave? Ves čas razmišljate o tem, da bomo vse uničili in kaj bo čez deset, dvajset let? Vas je strah prihodnosti?

Potem se spopadate s t. i. eko tesnobo, o kateri poroča vedno več psihologov, ki pri svojih pacientih opažajo prestrašenost zaradi razmaha ekološke krize, kar se kaže kot strah, jeza, nemoč, izčrpanost in depresija. Stanje naj bi oslabilo imunski sistem in povzročalo vnetja.

Pomembno je, da ukrepate in si ne zatiskate več oči pred tem, da so slabe ekološke napovedi za vse enako stresna novica kot poročila o vojni, epidemiji ali naravni katastrofi. Če ste izgoreli, prestrašeni in obupani, si ne le škodite, ampak ste tudi bolj šibak okoljski aktivist, zato morate najprej poskrbeti zase. Ne moreš se boriti proti ognju z ognjem, poleg tega poudarjajo duhovni učitelji.

To pomeni, da moramo na osebni in svetovni ravni povečati element jin v življenju – tudi s počitkom, s tem da prisluhnemo sebi in počnemo stvari intuitivno. Ekološko tesnobo namreč štejejo za posledico pretirane energije jang. To pomeni, da upočasnite tempo, manj delajte, sproščajte se in živite preprosto, kakovostno, čuječe in v trenutku.

Umirjenost vas bo vodila tudi k manjši porabi, saj boste imeli čas, da sprejemate ekološke odločitve. Če boste preživljali več časa v naravi, pa boste zacelili svoje rane, omejili stres, predihali telo, očistili um in uravnotežili pomanjkanje jina.