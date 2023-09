Čustveni vzorci, zapisani v gene

Avtorica duhovnih knjig, ameriška energijska terapevtka Cyndi Dale, pravi, da lahko epigenetiko, novo razvijajočo se vejo molekularne biologije, ki ugotavlja, kako lahko na naš DNK vplivajo dejavniki iz okolja, prenesemo tudi na energijsko raven ter odkrijemo, kako so geni vtisnjeni v naše energijsko telo. Gre za spomine in vtisnjene vsebine naših prednikov. Če je na primer naš pradedek zaigral družinsko posestvo in živel v prepričanju, da je izguba, boste tudi vi podedovali sindrom izgube. Izkušnje prejšnje generacije od revščine do duševne bolezni se prenašajo in določajo, kateri geni bodo aktivirani pri nas. Informacije med generacijami se namreč prenašajo ter ne spreminjajo samo genov, ampak tudi energijsko polje, ki izhaja iz naših DNK in genov. To pomeni, da lahko prek naših celic predniki narekujejo, kako se bodo drugi ljudje odzivali na nas zaradi vtisnjenih preteklih vzorcev.

Raziskave so odkrile še, da materine celice živijo v nas, tudi ko se odlepimo od posteljice, pravzaprav vse življenje. Če se ujemajo z našimi, lahko spodbudijo imunski sistem ter nas ščitijo pred boleznimi, od diabetesa do raka. Če pa ne vibrirajo z našimi, jih naše telo napada in smo izpostavljeni boleznim. Tako materine kot naše lastne celice imajo svoja energijska polja, ki sprožajo fizične reakcije v nas.