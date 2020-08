Čustvena Venera v raku

Venera vstopi v raka 7. avgusta in ga zapusti 6. septembra. V raku bo tvorila malo harmoničnih aspektov, le sekstil na Uran ter trigon z Neptunom, nato pa opozicije s stelijem v kozorogu in kvadrat na Mars. Venera je v raku čustvena, prestrašena in si ne upa vstopati v odnose, dokler ni gotova, da je varna. Konec meseca bo tvorila T-kvadrat in v ljubezni in financah se bodo dogajale nepričakovane spremembe. Ker bo tudi harmonično povezana z Neptunom, jo kljub hitrim in napornim preobratom držijo v ravnotežju ideali, duhovnost in ustvarjanje.



Ovnom Venera sporoča, da boste morali biti s svojimi nežni, potrebovali bodo podporo. Ker ste nakazani z intenzivno samosvojo energijo, se boste morali držati nazaj, da jih ne prizadenete.



Bikom bo Venera prinesla prijetna poznanstva, zanimivo komunikacijo in doživetja. Le konec meseca vas lahko besede in odzivi ljudi ranijo, da se umaknete v svoj svet in si ne pustite blizu.



Dvojčkom Venera nosi darila, veselje, sposobnost uživanja in nepričakovane pozitivne finančne obrate. Proti koncu meseca pa morate biti previdni z denarjem, saj so možni šoki, ovire, strahovi.



Rake bo Venera delala očarljive, prikupne, priljubljene. Do srede meseca prinaša veselje in zadovoljstvo, proti koncu pa bodo ljudje do vas hudobni in se bo težko izogniti prepirom.



Levi boste Venero doživljali kot spodbudo za uživanje, ustvarjalnost. Proti koncu meseca se lahko sesujejo hrepenenja in romantična pričakovanja.



Devicam Venera v raku ugaja in jo boste doživljali kot veselje v družbi prijateljev, ki razmišljajo in čutijo podobno. Proti koncu meseca jim boste morali pomagati ob ljubezenskih bolečinah.



Tehtnicam Venera prinaša prikupnost, s katero lahko veliko dosežejo na družbeni ravni. Proti koncu meseca bo preveč dela, naporov, ljudje bodo brez občutka.



Škorpijoni boste prikupni in šarmantni. Največ veselja in sreče boste našli na potovanjih. Proti koncu meseca boste morali stati ob strani bližnjim.



Strelce bo Venera vodila v poglabljanje odnosov. Možno je ljubosumje, kriza v ljubezni, v finančnih zadevah je nujna previdnost. Proti koncu meseca bodite premišljeni pri kreditih in zavarovanjih.



Kozorogi boste začarani, zaljubljeni, hrepeneči. Konec meseca prinaša bombo, ki vas bo čustveno ranila in prinesla žalost, jezo, nezadovoljstvo.



Vodnarjev Venera ne gane. Prinese več veselja in zabave na delovnem mestu, proti koncu meseca se bo zgodilo nekaj, kar bo zahtevalo več potrpežljivosti.



Ribe Venera v raku naredi romantične in uživaške. Prinesla bo priložnosti za romantiko, ljubezen in veselje. Tudi če bo konec meseca nekaj zapletov, boste srečni.