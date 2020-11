Čustva umirite z barvami

Ameriška energijska terapevtka Cyndi Dale pravi, da nam lahko uporaba določenih barv pomaga spremeniti negativna čustvena stanja – pa če se oblečete v takšna oblačila, rišete s to barvo, izberete tako posteljnino, si daste pod računalnik barvni papir ali si jih le predstavljate.



Ko ste jezni, odstranite rdečo iz svoje okolice in se umirite z modro barvo, svetuje. Ko ste žalostni, se izogibajte rjavi, sivi, črni in beli ter se razvedrite z rdečo, oranžno ali rumeno. Ko vas je strah, se znebite rdeče, rumene in svetlih barv ter raje posezite po rjavi, mornarsko modri in temnejših odtenkih preostalih barv. Ko ste srečni, se izogibajte živim barvam, da ne razpršite navdušenja.



Pastelne vam pomagajo ohraniti veselje. Ko se vam nekaj gabi, v mislih oblikujte siv oblaček ter si predstavljajte, da vanj odložite vso nagravžno energijo in stvari, ki se vam gabijo. Prosite vesolje, naj jih razkroji. Izogibajte se sivim odtenkom in črni, nosite belo in nežne pastelne odtenke. Če vas spremljajo govorice in bi se jih radi znebili, se oblecite v črno.



Drugi vas v njej ne bodo opazili. Barvi, ki delujeta spodbudno v odnosih, sta koralna, ki vnaša veselje in srečo v odnos ter spodbuja povezovanje, in turkizna, ki prinaša dostop do višjega znanja in omogoča gladek pretok čustev.