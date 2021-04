Čustva so kot valovanje

Ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig Arlene K. Unger je zasnovala koristno vajo, s katero si lahko pomagamo, če ugotovimo, da se v jezi znašamo nad bližnjimi. Marsikdo namreč ne zna upravljati svojih čustev. Ko smo žalostni ali jezni, poskušamo to odriniti, zanikati, potlačiti ali se kako zamotiti. Toda ko si dovolimo občutiti čustva v vsej njihovi polnosti, bomo ugotovili, da naravno ugašajo in naraščajo tako kot morska bibavica. To nam lahko pomaga pri ohranjanju mirnejših vezi, predvsem ko smo vznemirjeni in ne vemo, zakaj. Vaja nam da vedeti, da lahko ohranimo notranji mir, tudi če zajahamo svoj čustveni val.



Sedemo, zapremo oči in nekajkrat mirno vdihnemo in izdihnemo. Med dihanjem si zamislimo najbolj modro in mirno morje, kar smo jih kdaj videli. Predstavljamo si, da stopamo v toplo vodo. Vse je v redu. Proti nam začnejo pljuskati majhni valovi in z vsakim vdihom se z užitkom prepustimo novemu. Valovi so vse večji in naenkrat nas zajame ogromen val. Prestrašeni smo, a ne preostane nam drugega, kot da čakamo, da nas oblije in premetava. Prepustimo se mu. Njegova silnost sčasoma popusti in morje je spet mirno. Na začetku nas je bilo morda strah, toda preživeli smo in lahko smo ponosni nase.

