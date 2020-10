Čudežni učinek prijaznosti

Če hočemo biti srečni, bodimo prijazni, pravi ameriška psihologinja in avtorica duhovnih knjig Arlene K. Unger. Raziskave namreč kažejo, da prijazna dejanja, velika ali drobna, spodbudijo sproščanje endorfinov, hormonov sreče in veselja.



Še več, ljudje, ki jim izkažemo prijaznost, so običajno prijazni do drugih in sproži se t. i. učinek snežne kepe, s katero se prijaznost in pozitivna energija širita naokrog. Že drobna gesta lahko torej sproži verižno reakcijo radodarnosti, ki se širi kot valovi, ko vržemo kamen v vodo.



Da bi se bolj zavedali čudežnega učinka, ki ga ima naša prijaznosti do drugih, vsak večer preštejmo, koliko prijaznih dejanj smo naredili čez dan. Že misel na to nas bo osrečila in spodbudila, da tako ravnamo še pogosteje. Poiščimo tudi nove načine izkazovanja prijaznosti.



Spustimo naprej nekoga pred sabo v vrsti, nakažimo nekaj denarja v dobrodelne namene, obiščimo sorodnike ali namenimo komu prijazno besedo, zahvalo ali pohvalo. Dokazano je, da nas prostovoljstvo navdaja z občutkom zadovoljstva. To pa je hkrati tudi način, da se vključimo v skupnost, kar tudi spodbuja občutek sreče.