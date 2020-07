Čudežne cvetlične kapljice

Zdravnik Edward Bach je svoj sistem cvetlične terapije razvil v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Verjel je, da so obolenja in težave, recimo glavobol in nespečnost, povezani z določenimi značajskimi slabostmi, na primer pohlepom in ponosom. Po njegovem mnenju obstaja 38 negativnih stanj duha in z njimi povezanih telesnih tegob, pri čemer nam lahko pomaga 38 cvetličnih esenc.



Terapija pomaga pri preobremenjenosti, izčrpanosti, nemiru, nemirnem želodcu in črevesju, težavah s spanjem, nesproščenosti; bachove kapljice temeljijo na povezanosti telesa in duha, kajti duša tudi vpliva na bolezen in njeno zdravljenje, ne odpravlja se samo telesnih simptomov. Prednost terapije je tako tudi v tem, da se ob njej zazremo v svojo notranjost za vzroki za obolenja. Kljub temu pa se ob hujših obolenjih ne moremo zanašati samo nanjo.



Prednosti so preprosta uporaba, odvečna esenca ali prekoračen odmerek se preprosto izloči iz telesa. Ker pa esence vsebujejo tudi nekaj malega alkohola, je vprašljiva uporaba pri nosečnicah in otrocih. Poleg tega lahko spregledamo kako resnejše obolenje, če si pomagamo le z njimi, zato jih velja kombinirati z medicino.