Črni horoskop do potankosti razkriva najtemačnejše lastnosti vsakega človeka

Ste že slišali za črni horoskop? Ima različne znake, ki temeljijo na mitoloških bitjih, in predstavlja črno stran vsakega med nami. Poiščite svoj znak v črnem horoskopu in ugotovite, katera je vaša najtemačnejša lastnost.

Kentaver (8. januar – 12. februar)

Kentaver je pol konj, pol človek. Težko obvladuje svoje živalske nagone. Ljudje, rojeni v tem znaku, se odlikujejo po svoji neodvisnosti in neuklonljivi ljubezni do svobode.

Harpija (13. februar – 18. marec)

V grški mitologiji so bile harpije hčerke morskega boga Thaumasa in okeanide Elektre. Poosebljajo temne oblake, ki jih boža veter. Ljudje, rojeni v znamenju Harpije, ne znajo odpuščati, žalitev se spominjajo, dokler ne kaznujejo tistega, ki jih je prizadel. So zelo maščevalni.

Pegaz (19. marec – 24. april)

V mitologiji Pegaz predstavlja krilatega konja, sina Pozejdona in Meduze. Ljudje, rojeni v tem znamenju, imajo visoko samozavest in sovražijo, da morajo biti »navadni smrtniki«. So zelo sebični.

Kerber (25. april – 30. maj)

Kerber je bil v grški mitologiji troglavi pes, ki je pazil, da ne bi kakšna umrla duša zbežala iz Hada in da ne bi kakšna živa duša vstopila. Ti ljudje preprosto sijejo od besa in sovraštva. V njihovi glavi nenehno rojijo misli, kako bi nekomu škodovali.

Satira (31. maj – 3. julij)

Satiri so bili v grški mitologiji božanstvo gora in gozdov. Ves čas so se premikali po deželi v želji potešiti svojo pohoto. Smrtniki so se jih bali zaradi njihove neobvladljive in razbrzdane narave. Ljudje, rojeni v tem znamenju, vse svoje življenje posvetijo užitku. Sovražijo staranje in vse, kar prinaša.

Sirena (4. julij – 10. avgust)

Sirene, ki so po starogrški mitologiji s petjem zavajale mornarje, denimo na Odisejevem popotovanju, veljajo za najbolj očarljivo in privlačno znamenje. A svoje čare pogosto zvito uporabljajo, da nekoga uničijo, ko to želijo, in iz svojih žrtev izvlečejo največ.

Grifin (11. avgust – 15. september)

Grifin je legendarno bitje s telesom, repom in zadnjimi nogami leva, glava in peruti pa so orlovi. Ker lev tradicionalno šteje za kralja zveri in orel za kralja ptic, je bil grifin še posebej močno in veličastno bitje. Ljudje, rojeni v tem znamenju, so milo rečeno nenavadni. Nič jih ne more ustaviti, ker so njihove misli fanatične. Za svoje ideale so sposobni tudi ubijati.

Himera (16. september – 22. oktober)

Himera je v grški mitologiji pošast z levjo glavo, kozjim trupom in zmajskim repom. Bila je ena od potomcev Tifona in Ehidne in sestra pošasti, kot sta Kerber in Lernejska Hidra. Ljudje v znamenju himere so odlični v izsiljevanju, znajo biti zelo hinavski in zato se vedno izvlečejo iz vsake situacije.

Sfinga (23. oktober – 30. november)

V grški mitologiji Sfinga predstavlja pošast s telesom leva ter glavo in prsmi dekleta. Ljudje, rojeni v tem znamenju, so zelo skrivnostni, tako kot sama Sfinga. So plemeniti, vendar imajo zelo radi materialne stvari. Sovražijo vse, kar je duhovno.

Minotaver (1. december – 7. januar)

Minotaver je v grški mitologiji pošast s človeškim telesom in bikovo glavo. Ljudje, rojeni v tem znamenju, so polni besa, tako kot Minotaver, divji in nevarni. Zaradi besa in živalskega nagona, ki ga ne morejo nadzorovati, so dobesedno raztrgani od znotraj.