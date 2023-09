Človeštvo je na poti prebujenja

Kolektivno smo v fazi prerojevanja, ki bo trajala več desetletij, pravijo guruji. Ob tem se moramo zavedati, da prav mi v tej inkarnaciji rojevamo novo Zemljo. V tem obdobju bo začelo vse pritiskati na nas, a iz tega bomo izšli drugačni. Zemlja prehaja na višjo vibracijo, mi pa z njo. Prehod bo zahteval tudi našo notranjo osebno transformacijo, opustiti bomo morali določene programe, iluzije bodo padale individualno in kolektivno, spremeniti bomo morali določene načine delovanja v sebi in zunaj sebe. Bolj se upiramo temu, težje bo. Zato je pomembno, da pridemo do svojega centra. Ostati moramo čim bolj mirni. Panika ne bo pomagala, čeprav se nam bodo vzbujala čustva, kot so jeza, strah, žalost, ki jih moramo predelati mirno in jih ne usmerjati navzven.

Zemlji ni treba pomagati, saj je v višji vibraciji kot mi, ki bomo šli naprej, ko se nas bo čim več realiziralo v tem, kar smo, ko bomo živeli v svoji esenci, ne tistem, na kar so nas programirali. Bolj ko vibriraš višjo vibracijo, bolj kot magnet potegneš druge za sabo že s tem, kar si. Zato je pomembno, da stojiš v svoji resnici in delaš na sebi, ne da si v razsulu, a drugim pošiljaš ljubezen. Ko zgradiš sebe, dobiš podporo, ko dojameš, kako stvari delujejo v tebi – spoznaš svojo notranjo temo, svetlobo, ti je jasno vse zunaj tebe, saj je enako kot v tebi. Zato se manj vpletaš v zunanje dogajanje in ostaneš nevtralen.

Zdaj sicer nihče od nas ne vidi celotne slike, le svoj košček, hkrati še ni napisanega scenarija, kaj bo sledilo. Končni rezultat je odvisen od nas, od tega, koliko bomo naredili, kajti tako se bodo stvari odvijale naprej. Ker živimo v hologramu, naše odločitve lahko spremenijo vse, tudi kolektivno, zato ni jasno, kako se bo kriza končala. Vse je odvisno od nas. Prihodnost ni do potankosti začrtana in lahko se izognemo nevarnosti. Ne moremo sicer preprečiti potresa, lahko pa nas ni v hiši, ko se ta podira.

Koliko lahko spremenimo, je odvisno od tega, kako intenzivno delamo na sebi. Ključne stvari so zapisane in jim ne moremo ubežati, npr. število otrok, poroka, ali nam bo življenje teklo gladko ali ne. Dobro usodo si ustvarjamo z dobro karmo, dobrim delovanjem. Gre za zakon akcije in reakcije. Od nas je odvisno, ali delujemo v skladu s svojo dušo. To pomeni, da sledimo svojim dušnim vzgibom in počnemo tisto, kar nas veseli, a se tudi prisilimo k tistemu, čemur se izogibamo, a je koristno – npr. telovadba. Sprejemati moramo pozitivne odločitve, če želimo imeti dobro karmo. Usoda nas ne determinira, le pokaže, da se bodo neke stvari zgodile, na nas pa je, kaj s tem storimo. Srečna usoda ni pogoj za uspešno življenje, vse je odvisno od naših odločitev.