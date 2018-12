Zimski solsticij, rojstvo upanja

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ne bojte se zimske teme, uporabite jo za poglabljanje vase. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

Kakšna zima nas čaka

Rojstvo luči

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Astrološka karta zimskega solsticija nakazuje, kakšna bo letošnja zima.

Zjutraj vstajamo v temo in zvečer se po njej vračamo v svoje domove. Svetli del dneva najpogosteje posvečamo delu in obveznostim. Tako je, ko se bližamo zimskemu solsticiju, ki bo letos 21. decembra zvečer.Marsikdo v tem delu leta trpi, saj je pomanjkanje svetlobe za fizično telo zelo naporno, izgubljamo voljo, tudi naša čustva počasi temnijo, v temi se nas prej dotaknejo strahovi in dvomi ali nas objema žalost.Zdi se, da je božično in novoletno vzdušje kot priporočilo psihoterapevta za družbeno izboljšanje počutja. Zaradi praznikov v najtemnejšem delu leta osvetljujemo življenje z zunanjimi lučmi, praznujemo, se družimo in veselimo. Različni prazniki so razporejeni po tem delu leta, krščansko rojstvo upanja, imamo tudi judovske praznike, ameriški zahvalni dan in podobno.Na družbeni ravni smo se naučili, da je zdravilo pred temo tudi umetna svetloba, najbolj učinkovito pa pomagajo ljudje, ki jim zaupamo, jih imamo radi, s katerimi se radi družimo, ob katerih smo lahko to, kar smo. Ljudje kot družabna bitja ob umetnih lučeh, prazničnem vzdušju in najpomembneje v družbi zmoremo iz teme skupaj narediti svetlobo.Kozorogov ingres se tako kot solsticij zgodi v trenutku, ko Sonce vstopi v znamenje kozoroga, s tem pa se začenja tudi zima. Za natanko ta trenutek, ko pride Sonce na 0 stopinj, 0 minut, 0 sekund kozoroga, se izdela astrološka karta, ki sporoča, kakšna zima nas čaka.Tokratni solsticij se zgodi ravno v času eksaktne konjunkcije Merkurja in Jupitra na deveti stopinji strelca, tako da je to z dušnega vidika res prav sveti trenutek, ko nam je dana možnost pogledati na stvari kot filozof, od daleč, marsikaj se nam lahko sestavi in marsikaj razumemo. Konjunkcija je hkrati na zvezdi Antares, kraljevi zvezdi zahoda. Naša prepričanja, ki jih označujeta Merkur in Jupiter, bodo obarvana s strastjo in močjo za to, da se borimo za tisto, v kar verjamemo.Toda pri tem boju za ideale moramo paziti na ravnotežje, saj nas zaradi te zvezde lahko ti povedejo do skrajnosti, v obsedeni boj za pravice. Ker je omenjena konjunkcija v kvadratu z Neptunom, se je treba paziti pretiravanja, iluzij, pretirane obsedenosti s svojo religijo ali filozofijo in podobno.V tem času je tudi Venerin trigon na Neptun, ki v nas poraja hrepenenje, željo po zlitju z vsem, ki se včasih izrazi kot poezija, romantična glasba ali film, prinaša pa nežnost, navdih in ustvarjalnost, redko kdaj tudi konkretno srečo v ljubezni.Zunanji vplivi nam bodo torej omogočali, da se poglobimo vase, najdemo stik z dušnim jedrom praznikov in najdemo mir, ki nam ga je večji del leta tako zelo težko najti.V naših krajih je karta zimskega ingresa nekoliko manj prijetna, saj se Luna v dvojčkih s kvadratom veže na kotni Mars na zvezdi Markab. To je zvezda iz ozvezdja Perzeja, ki je lahko povezana tudi z letali in nekimi težavami z njimi. Kotni kvadrat lahko prinaša tudi jezo v zasebnih odnosih. Ljudstvo je namreč označeno z Luno, Mars pa je jeza. Pomeni lahko tudi jezno množico ljudi v zimskem času.Vpliv karte kozorogovega ingresa je vse do pomladi, ko se ob ekvinokciju ustvari novo karto ingresa. Toda najmočneje se jo čuti prav zdaj, ob prehodu Sonca iz strelca v kozoroga.Ne glede na to, kakšna je karta ingresa, je vsak zimski solsticij točka, ko za kratek čas zmaga tema, da bi se iz te temne globine odrinili više, vedno bolj k svetlobi in jasnosti. To so sveti trenutki, posebni in kritični, ko si je dobro vzeti čas zase in se malo usmeriti v notranjost. Kam želimo iti, k čemu stremi naša duša?Ne bojte se tišine, teme, globine, saj to ni črna luknja, ki nas bo požrla, ampak trdno dno globeli, od katerega se boste odrinili, da bi se izvlekli in segli še više, postali še modrejši.