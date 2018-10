Kaj nas čaka do novembra? Zapleti v ljubezni in financah

Venera je vladarica ljubezni in financ. Ko se obrne v retrogradno gibanje, se bomo na obeh področjih soočali z izzivi. FOTO: Guliver/Thinkstock

Venerini aspekti

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Odnosi bodo sicer na preizkušnji, a intenzivno in strastno energijo raje kot za prepire izkoristite v spalnici. FOTO: Guliver/Getty Images

Venera predstavlja ugodje, lepoto, ljubezen, mir in užitke, kadar je v škorpijonu, pa simbolizira borbo, intenzivnost, smrt, propad, umazanijo, novo rojstvo ter je precej izgubljena. Izgublja se v ljubosumju, saj ji je tuje. Vseskozi je v obrambi in napada, ne direktno, toda z manipulacijo. Ljubezen, ki jo Venera sicer simbolizira, sta mir in sprejemanje, škorpijonska energija pa vedno nekaj hoče, vidi napake, ni zadovoljna, se za nekaj bori.Čustveno nam ne bo najbolje, v odnosih nas čakajo krize, napetosti, pritiski, vzorci, ki jih moramo očistiti, spustiti za preporod in dolgoročno izboljšanje odnosov. To je pot skozi pekel do nebes.V seksualnem pogledu v tem času lahko doživimo izjemne presežke in odnos se v tem pogledu lahko poglobi. Venera predstavlja tudi finance; ker se bomo zdaj zanje borili, bo ta kombinacija koristna, pritiski nas lahko spodbudijo, da najdemo nov vir zaslužka.Obrat Venere obljublja zaplete v ljubezni in financah, saj nič ne bo potekalo, kot smo predvideli. Venera simbolizira ljubezen, varnost, lepoto in denar, in ko se obrača, nekaj na teh področjih ne gre po ustaljeni poti. Dana nam je možnost isto stvar videti drugače, iti skozi iste izkušnje, da bi stvari bolje razumeli in jih predelali. Dobili bomo možnost, da se drugače odzivamo in odločamo.Venera se v direktnosti, retrogradnosti in ponovni direktnosti trikrat sreča z Marsom, Saturnom in Uranom. Že 8. 9. je prvič naredila kvadrat na Mars. Ker je v škorpijonu, je že tako ali tako bolj seksualna, nemirna, nezadovoljna, lahko strupena in manipulativna, doživlja krizo in je v odnosih zelo naporna. Ko pa pride v kvadrat z Marsom, je te napetosti še več, večinoma med moškim in žensko. Nabrane je veliko seksualne energije, ki se ne zna sprostiti.Ženske postajajo naporne, jezljive, moški pa, ker je Mars v vodnarju, samosvoji in jih ne upoštevajo. To se bo ponovilo še 11. 10., zato je potrebna previdnost, da nismo pregrobi drug z drugim. Tik pred Venerinim obratom direktno, 10. 11., se Venera in Mars povežeta ugodno in omogočata, da znova najdemo harmonijo.Najnevarnejši aspekt, ki se bo ponavljal, je Venerina opozicija z Uranom. To je aspekt ločitve, ki lahko strese odnose, da jih spustimo ali odmrejo. Prvič se je ta opozicija zgodila 12. 9., v retrogradni fazi se bo 31. 10. in na koncu še 1. 12. Ves ta čas nas opozarja, da je prišel čas, da določeni odnosi počijo. Vsekakor bo v njih veliko napetosti, tisti, ki bomo te pritiske uspešno preživeli, pa vemo, da so naši odnosi res trdni in močni.Ker je Venera vezana tudi na denar, lahko Uranovi aspekti prinesejo nepričakovane finančne zaplete in ovire, s katerimi se bo treba ukvarjati.Venerin sekstil na Saturn se je prvič zgodil 13. 9., drugič bo 14. 10. in zadnjič 16. 12. To govori, da bo zmagala zdrava pamet v odnosih, da se bomo v njih odločali za tradicionalne vrednote, kot so zvestoba, varnost, trdnost.Po Uranovem tresenju se bo nekaj postavilo še bolj stabilno in varno. Veliko bo drame in tresenja, toda ne toliko razhodov, kot bi jih bilo, če Uranu ne bi sledil Saturn. V finančnih zadevah bo podobno, po nepričakovanih spremembah Saturn prinaša novo trdnost, stabilnost in varnost.Tako močna čustva, intenzivne strasti in nepričakovani tresljaji odnosov so potrebni, da vidimo svoje vzorce in to, kje smo z nekim človekom, da opustimo slabe navade, ki nam več ne odgovarjajo, vidimo, kje ranimo drug drugega, in kaj narediti, da skupaj rastemo. Lahko pa odnos spustimo, če nas več ne podpira.V finančnih zadevah bodo turbulence koristne, da vidimo, kam je treba vlagati. Zaradi Saturnove podpore je jasno, da bo finančni razvoj posledica trdega dela in varnih, premišljenih naložb. V tem času torej ne tvegajte.