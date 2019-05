Zaljubljenost in dvorjenje

V prvi fazi zaljubljenosti oba partnerja sodelujeta in sta najbolj usklajena, kar tlakuje temelje in povezanost za prihodnje izzive. FOTO: Guliver/Getty Images

Kemični signali zaljubljenosti

Ženska ni pasivna

Opredelite, kaj iščete

Ženska oddaja subtilne signale, ki pospešijo ali upočasnijo dvorjenje. FOTO: Guliver/Getty Images

Romantična ljubezen ni le čustveno stanje, ampak tudi motivacijsko – enako bistveno za naše preživetje kot lakota in žeja, saj človeka spodbudi, da vzpostavi vez z drugo osebo, pravijo psihologi.Zaljubimo se, ker se takrat lepo počutimo, prihodnost naše vrste pa je odvisna od tega občutka ugodja. Hkrati smo si v ljubezni moški in ženske na začetku zelo podobni, dodajajo. Romantična ljubezen za kratek čas izbriše razlike med nami, tako psihološke kot fiziološke.V tem čarobnem obdobju namreč po raziskavah sodeč oboji sodelujejo veliko bolj tesno in delujejo bolj usklajeno kot pozneje. Tako se zveza v krhkem začetnem obdobju okrepi in ima več možnosti za prehod v naslednjo, zrelejšo fazo. V času te izjemne povezanosti in bližine se veliko naučimo drug od drugega, poleg tega se bomo tako laže spopadli s težavami pozneje, ko bodo razlike postale bolj izrazite in moteče.Nekoč je prijateljica omenila, da ji prvi poljub pove vse, kar mora vedeti o moškem. In psihologi pravijo, da ima morda celo prav. Poljub nam namreč omogoči, da si privoščimo velik zalogaj kemičnih signalov, ki nam jih pošilja druga oseba. Večja izpostavljenost feromonom drugega lahko pojasni tudi nadaljnje korake v procesu dvorjenja – zakaj napredujemo od pogovora do tesnega pogovora, plesanja, stiskanja in na koncu poljubljanja.Pri izmenjavi kemičnih sporočil namreč število informacij o predmetu našega poželenja raste sorazmerno s tem, kako tesno se mu približamo, pravijo raziskovalci in dodajajo, da feromoni ne delujejo samo na drugo osebo, pač pa tudi na nas same, zaradi česar sveže in srečno zaljubljena oseba postane privlačnejša tudi drugim ljudem.Žensko vlogo pri dvorjenju še vedno štejemo za pasivno, a temu nasprotujejo odkritja raziskovalcev, ki proučujejo spogledovanje in vedenje pri dvorjenju. Pravijo, da ženska v resnici precej usmerja dogajanje.Res moški prvi odkrito pristopi k ženski, vendar šele potem, ko mu ta pošlje niz prikritih signalov. Največkrat se pogovor med moškim in žensko začne šele, ko ženska pogleda moškega.Kar v 70 odstotkih dajejo pobudo za dvorjenje v resnici ženske, so potrdili psihologi. Toda signali, ki jih pošiljajo, so tako subtilni, da se navzven zdi, kot da je moški naredil prvi korak. Raziskave kažejo celo, da ženske oddajajo neverbalne signale, s katerimi sporočajo, naj se dvorjenje upočasni, okrepi ali preneha, kar ima psihološke koristi zanje.Če nadzorujemo napredovanje dvorjenja, si s tem zagotovimo potreben čas za opredelitev svojih potreb, poleg tega se lahko v miru odločimo, ali bo moški, s katerim se spogledujemo, zadovoljil naše potrebe. Ženske se torej odločajo, ali se bo dvorjenje nadaljevalo, ter določajo hitrost, s katero bo napredovalo.Pri iskanju partnerja je veliko laže, če vemo, kaj hočemo, poudarjajo psihologi. Vsi imamo v mislih izdelano sliko idealnega partnerja, toda vprašajte se, ali se res ujema s tem, kar hočemo od svojega življenjskega spremljevalca. Se želite z nekom ustaliti in imeti otroke? Si želite mišičastega lepotca z zapeljivim pogledom? Si želite ostati doma in vzgajati otroke, za kar potrebujete denarno podporo partnerja, ali se boste po porodniškem dopustu vrnile na delo in boste bolj potrebovale njegovo pomoč pri gospodinjstvu kot njegovo plačo?Psihologi pravijo, da imajo najuspešnejša razmerja ljudje, ki razumsko iščejo življenjskega partnerja, ki jih bo dopolnjeval, ne pa princa na belem konju. Pa vendar je veliko žensk ujetih v mit o sanjskem ljubimcu. Vprašajte se tudi, ali naštevate lastnosti želenega partnerja ali v resnici opisujete sebe. Ne iščite le lastnosti, za katere mislite, da jih hočete, ampak tiste, ki jih potrebujete. Moški, ki ga iščete, naj vas dopolnjuje, namesto da iščete svojo zrcalno podobo. V zvezo naj prinese stvari, ki jih vi nimate, saj bosta lahko le tako ustvarila popolno harmonijo.