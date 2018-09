Zakaj stare duše težko najdejo ljubezen

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Stare duše bodo zadovoljne le s sorodno dušo in nikakor ne bodo privolile v povprečno razmerje.

Pogosto se odločijo ostati same, saj tako laže izpolnijo svoje dušno poslanstvo.

Stare duše, ki so preživele že vrsto življenj v svojem karmičnem ciklusu, imajo močno osebnost, ki izhaja iz njihovih dragocenih izkušenj. Tako dobro vedo, kdo so, pa tudi, kaj natanko si želijo v razmerju ali katere lastnosti in dejanja pričakujejo od partnerja. Čeprav je izbira pogosto pozitivna stvar, pa jih to nemalokrat oropa spontanosti pri prepuščanju ljubezenskim iskricam.Stare duše imajo močno razvito intuicijo, a so tudi zelo občutljive. Njihovo nenehno predvidevanje, premlevanje in pretirana skrb, ali je v odnosu vse v redu, lahko hitro uničijo razmerje, ki ni resnično trdno.Raje kot s stalnimi partnerji so pogosto v intenzivnih razmerjih z ljudmi, za katere čutijo, da jih morajo nekaj naučiti ali poravnati karmične dolgove z njimi. Strastne karmične zveze niso dolgotrajne, kajti ko usvojijo lekcijo, gredo stare duše v življenju same od sebe naprej, do novega izziva.Ne marajo površnosti, zato ne morejo hkrati uresničevati svojega duhovnega poslanstva ter se osebnostno razvijati ter se predajati ljubezni in partnerju. Odnos bi namreč lahko zmotil njihovo osredotočenost na usvajanje pomembnih lekcij in dušni napredek, zaradi katerih so na svetu in je njihov namen. Šele ko so njihove duhovne lekcije končane, se lahko prepustijo in ljubijo popolnoma predano.Duše, ki imajo za sabo veliko inkarnacij, bodo pogosto zadovoljne le s sorodno dušo in nikakor ne bodo privolile v povprečno razmerje, četudi bodo zaradi svoje izbirčnosti večji del življenja samske.Zmenkarije so jim že tako španska vas, še zlasti težko pa se spopadejo z novodobnimi načini osvajanja in zapeljevanja. Težavno se jim zdi že ogovarjanje popolnih neznancev v baru ali na zabavi, skoraj nepredstavljivo pa je zanje iskanje partnerja na slepo v spletni klepetalnici.S svojo gorečnostjo in karizmo utegnejo sicer veliko ljudem zmešati glavo. Čeprav bodo zaradi intenzivnega doživljanja ljubezni imeli več strastnih razmerij, bodo težko našli popolnost, nekoga, ki bi bil v eni osebi njihov zaupnik, prijatelj in popoln ljubimec.Zaradi visokih zdravilnih vibracij pogosto pritegnejo ljudi s težavami ali take, ki potrebujejo ljubezen. In to jih izpopolnjuje – starim dušam namreč ugaja občutek, da lahko pomagajo. To pa je dvorezni meč, saj se morajo naučiti, da pri izbiri partnerja ne morejo privoliti v razmerje s študentom, ki ga bodo večno učile, ali revežem, ki bo vse življenje srkal njihovo dobrodušnost in ga bodo morale vleči za sabo.Njihovi standardi sicer segajo v nebo, zato od partnerjev pričakujejo ogromno, pogosto preveč. Pri tem pa še zdaleč ni nujno, da je oseba popolna, imeti mora le vse kljukice na seznamu pričakovanih lastnosti ter spodbujati njihovo duhovno rast. Stare duše se namreč v vsakem življenju veliko naučijo, njihove lekcije pa se začnejo vrstiti že zelo zgodaj.Čeprav so bogate izkušnje dobre za njihov razvoj in rast, pa se bo njihove prtljage marsikdo ustrašil. Zapletene lekcije se bodo namreč nadaljevale tudi v razmerju in hitro se lahko zgodi, da bo katera od njih za partnerja prevelik zalogaj.