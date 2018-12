Zakaj se želje ne uresničijo?

Kadar na noben način ne morete ničesar premakniti, se vprašajte, ali rinete v napačno smer. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

Zaobljube in prisege

Omejitve duše

Če ste na pravi poti, vas vesolje podpira, pojavljajo se priložnosti in vse gladko teče.

Temeljni dogovori med dušo in duhovnimi vodniki so pravila igre, po katerih smo se pred rojstvom odločili igrati v tem življenju. Čeprav se jih večinoma ne zavedamo, vplivajo na nas in lahko sabotirajo naše prizadevanje. Niso nujno negativni, saj nas rešujejo pred katastrofalnimi posledicami odločitev, a omejujejo proces manifestacije in doseganja ciljev ter so pogosto odgovor na vprašanje, zakaj ne moremo imeti, kar si želimo.Karma je pomemben zaviralni dejavnik. Pred rojstvom nam vodniki pomagajo pri načrtovanju prihodnje inkarnacije. Poznamo osebno, skupinsko in planetarno karmo. Prva je pozitivna ali negativna vsota našega preteklega duhovnega potovanja. Skupinska zajema usodo narodov in manjših skupnosti, planetarna je seštevek dejanj človeštva. Vsako naše trenutno življenje je preplet vseh treh – lahko se rodimo v istem kraju in isto družino, a bomo doživljali drugačne izkušnje od sorojencev zaradi drugačne percepcije in različne ravni razvitosti duše.Karma nam sicer ne preprečuje doseganja določenega cilja in ustvarjanja določene realnosti, lahko pa upočasni proces ali nam oteži pot do njega. To lahko seveda pomeni tudi, da cilja ne moremo doseči v tem življenju, ampak zanj potrebujemo več inkarnacij.Zaobljuba skromnosti, ki ste se ji zavezali v preteklem življenju v samostanu, vsekakor vpliva na finančni del vašega manifestiranja, dokler je ne spustite. Drugi vzrok pomanjkanja je lahko tudi prisega, da ne boste nikoli zares preskrbljeni, dokler ne odplačate določenega karmičnega dolga. Zavezanost celibatu lahko preprečuje vzpostavljanje zdravega partnerskega odnosa, zaobljuba poslušnosti pa onemogoča, da se uprete avtoriteti in se postavite zase. Zaobljuba je v osnovi utrjeno omejujoče prepričanje, ki ga lahko presežemo samo z odločnim namenom. Da jo prelomite, morate izgovoriti besede z nasprotnim pomenom, ki jo izničijo.Sicer je pri vzorcih in zakoreninjenih prepričanjih dovolj, da ozavestimo vlogo, ki jo igrajo v našem življenju, da se začnejo luščiti iz avričnega polja, pri prisegah pa to ne zadostuje. Izreči moramo ravno nasprotno trditev od tiste, s katero smo se nečemu zavezali, na primer: »Odpovedujem se zaobljubi celibatu in si dovolim ustvarjati zdrave partnerske odnose.«Rodimo se v določeno okolje, ki nas usmeri na določeno pot, denimo s privzgajanjem določenih vrednot, družbenih predsodkov, ki vplivajo na naše prepričanje, zato odkrijte, katera so omejujoča v vaši skupnosti.Tudi zgodovinsko obdobje, v katerem smo rojeni, zaznamuje naše odločitve. Vaša moč se skriva v tem, da lahko kljub temu do določene meje delujete individualno – izberete pozitivno, čeprav vas obdaja negativnost, ohranjate veselje v težavnih razmerah …Vaša duša bo preprečila vsako dejavnost, ki blokira doseganje ciljev na določenem področju, če niso v vaše najvišje dobro ali se ne boste mogli naučiti potrebne lekcije, če greste po tej poti. Prav tako bo ustavila vsako samouničevalno dejanje, razen če se prav tega učite v tem življenju.Pred rojstvom si namreč izberemo lekcije, ki jih želimo preigrati. Ko ustvarjate realnost, ki vodi k eni od njih, lahko pričakujete hiter napredek in veliko podporo vesolja. Vaša duša bo storila vse, da se naučite lekcije.Toda hkrati bo preprečila oddaljevanje od nje, zato ne morete manifestirati vsega, kar vam pade na pamet. Če se povežete s svojim notranjim vodstvom, boste lahko razumeli, zakaj ne napredujete, in spremenili cilje. Morda še ni pravi čas, da se nekaj zgodi, morda vas želi duša ubraniti pred katastrofo ali ne želi, da ponavljate lekcije, ki ste se jih že naučili. Vztrajne ovire v določeni situaciji so vedno znak, da je nekaj narobe z vašimi cilji in prizadevanjem. Ko se to zgodi, se povežite s sabo, da dobite odgovore in lahko jasno pogledate na dogajanje.