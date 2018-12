Za srečo se odločimo sami

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Na vsakem razpotju izbirate med trenutnim ugodjem in dolgoročno srečo. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Sreča je stvar odločitve, ne zunanjih okoliščin, pravijo psihologi.

Zagnanec

Hedonist

Nihilist

Srečnež

Sami ste svoje sreče kovač in v vsakem trenutku sprejemate odločitve, ki določajo, ali boste v prihodnosti srečni ali ne, pravijo psihologi. Če ste se na primer znašli pred dilemo, ali bi sprejeli varno in donosno delo, ki si ga v resnici ne želite opravljati, ste hkrati pred odločitvijo o svoji sreči. Se morda nagibate k varnosti in stabilnosti za ceno lastnega zadovoljstva?Vprašanji, ki si ju morate zastaviti na tej točki, sta: »Ali želim biti srečen/-na zdaj ali v prihodnosti? Kako sem lahko srečen/-na zdaj in v prihodnosti?«Seveda pričakovanje neprekinjene sreče v življenju vodi v razočaranje in ne velja pravilo, da nam vse, kar storimo, ponuja hkrati takojšnje in dolgoročno zadovoljstvo. Včasih se moramo odpovedati trenutnemu ugodju za dolgoročno korist.Garanje v službi vam lahko prinese srečo in olajšanje v prihodnosti, čeprav v tistem trenutku ni prijetno. V mislih morate ohraniti zavedanje, da si morate vzeti čas tudi za malenkosti, ki vas bogatijo in vam dajejo smisel tukaj in zdaj, čeprav na račun stiskanja zob vlagate v prihodnje obete.Če spadate med enega spodnjih osebnostnih tipov, to še bolj opredeljuje vaše odločitve in količnik za srečo.Ti ljudje veliko delajo, vendar običajno niso zadovoljni s svojim delom. Prepričani so, da bodo srečni šele, ko dosežejo končni cilj. Tudi vzgoja nas spodbuja, da se vedno osredotočamo na naslednji cilj, ne trenutnega, nikoli nismo nagrajeni z zanimivim potovanjem do cilja, ampak samo z rezultatom. Vse to vodi ravno v nasprotno smer, kot je sreča. Nekdo, ki nima več migrene, je srečen – toda v resnici to ni prava sreča, ampak odsotnost bolečine, torej konec negativne izkušnje. Ko nas ne boli več, je zdravje za nas znova samoumevno. Če delujete po tem vzorcu, se ne čudite, da vsak vznemirljiv občutek tako hitro mine.Ljudje tega tipa iščejo zadovoljstvo. Ne mislijo na prihodnost. Če jim nekaj ugaja, pa četudi je to drugi martini, je to zadosten razlog za užitek. Toda življenje brez naprezanja in bojev ni ena sama radost, tudi če s hedonističnim razvajanjem samo pasivno izkoriščate prosti čas. Težava je, da vas poležavanje pred televizorjem po napornem dnevu s kaviarjem na toastu najverjetneje ne bo trajno osrečilo. Če pa se boste raje predali vznemirljivemu hobiju in boste dejavni, ste vsekakor na pravi poti!To so malodušneži, priklenjeni na pretekle neuspehe. Njihovo zakoreninjeno prepričanje je, da življenje nima smisla. Sprejemajo trenutno nezadovoljstvo in ga raztegnejo na prihodnost, saj naj sami ne bi imeli nobenega vpliva na oblikovanje srečnih okoliščin. Njihova vsakdanja rutina jim ne prinaša nobenega užitka ali pomena.Srečni ljudje veliko časa posvetijo dejavnostim, ki jim ponujajo kratko- in dolgoročno zadovoljstvo. Čeprav je to včasih v konfliktu, je mogoče doživeti oboje. Študentje na primer lahko hkrati uživajo v novem znanju ob izpitih ter vidijo to kot naložbo v bodočo kariero. Čeprav srečneži ne pokajo nenehno od radosti, gledajo na življenje pozitivno, to se jim zdi smiselno, veselijo se vsakega dneva in novih priložnosti posebej.Kako torej najlaže doseči srečo? Štiri dni od 15 do 30 minut pišite, kdaj se počutite kot zagnanec, hedonist, nihilist in srečna oseba. Vsak dan obdelajte en osebnostni tip. Opišite svoja čustva, misli in dejanja. Kaj ste počeli? Zakaj? Kakšni so bili stroški in koristi tega početja? S tem boste dobili vpogled v svoje vedenjske vzorce, kar vam bo odprlo pot do spremembe.