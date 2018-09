Voda, ogenj, zemlja, zrak

Tisti s pomanjkanjem elementa zemlje v karti se morajo naučiti prizemljiti, brez vode pa sočustvovati z drugimi in se vživeti vanje.

Odsotnost elementa

Razmerje med planeti v različnih elementih obarva naš značaj in temperament ter pokaže, kako se odzivamo na življenjske situacije. FOTOgrafiji: Guliver/Getty Images

Štirje elementi – ogenj, zemlja, zrak in voda – veliko povedo o človekovem temperamentu, razmerje planetov v elementih v rojstni karti pa vpliva na način njegovega odzivanja.Ognjena znamenja se odzivajo hitro, neposredno, brez zadržkov. Zelo so impulzivna, spontana, obožujejo akcijo in aktivnost. Vedno so se pripravljena kam odpraviti in kaj početi, napredovati, posebno ovni in strelci. Celo levi imajo močno avanturistično žilico. Vsa so pripravljena tvegati, začenjati nove projekte, npr. ustanoviti svoje podjetje ali organizirati izlet. Drzni so, z zvrhano mero zaupanja vase, polni vneme in navdušenja.Zemeljska znamenja so previdnejša. Praktična so, realistična, vedno se prepričajo, da so z nogami trdno na tleh, preden napravijo naslednji korak, pazljiva, zadržana in premišljena, zanesljiva, natančna in trezna. Biki so najbolj prizemljeno znamenje, device so nagnjene k analiziranju, kozorogi taktizirajo in si želijo uspešno kariero. Vsi pa potrebujejo vizijo, načrt, organiziran sistem, preden se česa lotijo, saj morajo biti vedno pripravljeni na vse.Zračna znamenja so najbolj mentalna, komunikativna, usmerjena v odnose, družabna in željna novih izkušenj, vedno pripravljena začeti novo razmerje ali prijateljstvo, saj obožujejo situacije, v katerih se lahko kaj naučijo. Hitro se začnejo dolgočasiti in včasih več govorijo in razmišljajo o stvareh, kot se jih lotevajo.Dvojčki so vedoželjni, iz vsega nekaj potegnejo, vendar je naporna njihova prirojena dvojnost. Tehtnice so usmerjene v partnerstvo. Potrebujejo odnose, zaljubljenost in se pogosto zaljubljajo. Vodnarjev ne bo nihče odvrnil od njihovih načel in idealov, hkrati pa so zelo edinstveni, neodvisni in potrebujejo veliko svobode.Vodna znamenja se odzivajo na energijo skoraj nezavedno, čustveno pogosto zaplavajo v situacije okoli sebe ali iz njih, ne da bi vedeli, da to počnejo. Predajo se vsemu, kar se dogaja okoli njih. Raki si želijo skrbeti za druge in biti zaščiteni. Šele ko imajo dom in nekoga, za katerega skrbijo, odkrijejo svoje pravo bistvo.Pogosto imajo težave z zanositvijo – zanosijo prehitro ali ne morejo; zanosijo, čeprav niso poročeni, ali ne morejo imeti otrok, ko se poročijo. Škorpijoni so globoko predani svoji viziji. Ne omahujejo, ampak korakajo strumno naprej s skoraj lasersko osredotočenostjo. Nič jih ne more ustaviti, ko si nekaj želijo.Energija rib je kameleonska. Prilagodijo se vsemu, čemur so izpostavljene, pogosto prevzamejo razpoloženje drugih, zato ne zdržijo dolgo v družbi negativnih ljudi. Kot spužve so, zato morajo biti pozorne, s kom se družijo. Na splošno pa so vsa vodna znamenja prilagodljiva in sledijo svojim občutkom.Odsotnost katerega koli elementa v karti prinaša izzive. Taki ljudje se trudijo nadomestiti primanjkljaj, uravnotežiti svoje odzive ali pa se sploh ne zavedajo, da njihovi osebnosti nekaj manjka. Brez ognja imajo šibko samozavest in omajano zaupanje vase.Navadno so pesimistični, manjka jim življenjskega zanosa in hitro postanejo depresivni. Tistim brez zemlje v karti lahko manjkata prizemljenost in praktičnost. Ljudje s pomanjkanjem zraka so težko objektivni in ves čas nekaj premlevajo. Hrepenijo po druženju, a niso preveč uspešni pri tem. Lahko pridigajo, ne znajo klepetati in jih zanima le lastno mnenje. Tisti brez vode težko izražajo čustva, a se hkrati zapletajo s pretirano čustvenimi ljudmi. Ne znajo sočustvovati z drugimi in se problemov lotevati objektivno.Če nekomu manjka element, želi nadomestiti primanjkljaj. Tisti brez ognja morajo razviti samozavest, pozitiven odnos do življenja ter najti stik s svojo dušo. Ljudje brez zemlje potrebujejo praktičnost in se morajo prizemljiti. Ljudje brez zraka naj razvijejo sposobnost zavzetega poslušanja drugih in se naučijo postaviti v njihove čevlje. Primanjkljaj vode je mogoče uravnovesiti z učenjem dotikanja in skrbi za druge namesto analitičnega reševanja težav.