Ustvarimo novo duhovno kulturo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Deseto spoznanje poudarja potrebo po zavedanju in ohranjanju skupinske vizije in načelo, da smo vsi eno. FOTO: Guliver/Getty Images

Življenjsko poslanstvo

Knjižna uspešnicaCelestinska prerokba, ki je prvič izšla pred 25 leti, prinaša spoznanja, skrita v rokopisu iz perujskih pragozdov, ki temeljijo na starodavni modrosti in napovedujejo prihodnost in preobrazbo človeške družbe v zadnjih desetletjih dvajsetega stoletja.Deveto spoznanje napoveduje, da bomo zmanjšali prebivalstvo do meje, ki ga bo Zemlja mogla vzdrževati, in živeli v energijsko najmočnejših krajih, ki jih bo veliko več kot zdaj. Osnovna sredstva za preživetje – hrana, oblačila in prevoz – bodo popolnoma avtomatizirana in vsem na voljo. Svoje potrebe bomo zadovoljevali brez denarne izmenjave, hkrati pa ne bomo več poznali pretiranega vdajanja užitkom in lenobi. Ker bomo poslušali intuicijo, bomo vedeli, česa naj se lotimo in kdaj. Otresli se bomo potrebe po posesti in nadzoru, ki nam zdaj prinašata občutek varnosti. Posvečali se bomo duhovnemu razvoju. Ko bo dosežena kritična masa in se bodo spoznanja začela širiti, bo prišlo obdobje intenzivnega notranjega raziskovanja. Opustili bomo vse gospodarske dejavnosti, ki ogrožajo naravo. Preobrat bo prinesel tudi množično menjavanje zaposlitev, saj bodo ljudje sledili intuitivnim prebliskom in odkrili, da so na napačnem delovnem mestu.Avtomatizacija pridelave dobrin bo ljudem prinesla več prostega časa in jih osvobodila, da se bodo lahko posvečali drugim stvarem. Spoznali bodo, da jih delovni čas in okolje omejujeta, zato se bo zmanjšalo število delovnih ur. Pri tem bodo prihodki ostali enaki, plačani pa bomo tudi za spoznanja, ki jih bomo posredovali naprej, saj bomo doumeli energijski zakon o dajanju. Deveto spoznanje namreč pojasnjuje, da le ko dajemo, odpremo pot za prejemanje. Enako kot ko nekomu pošiljamo energijo, zaradi česar se sicer spraznimo, a če smo povezani z vesoljem, se lahko spet napolnimo. Podobno je z denarjem. Ko ga bomo začeli redno dajati, ga bomo dobili še več. In v prihodnosti ga bomo dajali ljudem, ki nam bodo odkrivali duhovno resnico in prinašali odgovore. Ko si višamo energijsko raven, se zviša tudi vibracijska raven atomov v našem telesu, kar pomeni, da postajamo svetlejši, lažji in bolj duhovni, posledično pa se bodo dogajale neverjetne stvari. Ko bodo skupine ljudi dosegle določeno raven zavesti, bodo postale nevidne za tiste, ki bodo ostali na nižji. Večina posameznikov naj bi to dosegla v tretjem tisočletju, in sicer skupaj z ljudmi, s katerimi bodo najbolj povezani.Vsak od nas se rodi z nalogo, ki jo moramo razumeti in ozavestiti; spomniti se je moramo, če želimo izpolniti svoje življenjsko poslanstvo, uči deseto spoznanje. Poleg tega se moramo spomniti svetovne vizije ter delati skupaj, da bi ustvarili novo duhovno kulturo na Zemlji. Čeprav nam je v izziv ohranjati vizijo z namerami in molitvijo. Na ravni razširjene zavesti se bomo jasno zavedali človeškega ciklusa rojstva in smrti. Posmrtno življenje ne bo več abstraktna ideja, ampak kraj, ki se ga bomo zavedali, saj se bo začela razblinjati tančica med Zemljo in nebesi, in to bo le druga oblika naše realnosti. Lahko se bomo povezali s pokojnimi bližnjimi in se zavedali, da imajo še vedno aktivno vlogo v naših zemeljskih življenjih, saj se nam trudijo pomagati ter nas spominjajo na našo nalogo.Uči nas tudi, da če ravnamo z drugimi kot s sovražniki, jih krepimo, saj jim sovražnost daje možnost, da se borijo. To ne pomeni, da se ne strinjamo z njimi, le zavzeti moramo pozitivni stališče in razumeti, kaj želijo. Ko jim pošljemo energijo, da bi se spomnili svoje izvirne pozitivne namere, jih ne poskušamo popravljati ali spreminjati. Delo, ki ga opravljamo, bo manj učinkovito in koristno, če boste gojili polarizacijo stališč. Delo, osredotočeno izključno na zunanje učinke, nas ohranja v problemu. O ljudeh ne razmišljajmo kot o njih in o nas. Njih ni, samo mi smo – kar doseže en človek, razvije en narod, vpliva na vse. Namesto da se borimo proti zločinu, revščini, vojni in uničevanju okolja, skrbimo za tisto, kar je razdrobljeno, trpi, in to ozdravimo.