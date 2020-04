Teden z Luno

Ponedeljek, 20. 4. Ob 9. uri Luna vstopi v ovna in energije bo iz trenutka v trenutek več pa tudi drznosti in poguma. Lunin sekstil na Saturn bo dopoldan barval v resne in odgovorne energije. Pozitivna vez Sonca na Lunine vozle obeta usklajevanje in spodbudo avtoritet pa tudi naš pozitivni način vodenja.



Torek, 21. 4. Sončev kvadrat na Saturn lahko pritiska s kritiko ali soočanjem z napakami in nam ruši samozavest. Dopoldne bo to čutiti najmočneje. Luna v ovnu še vedno obljublja veliko energije, njene pozitivne aplikacije kljub vsemu še nosijo prijetne trenutke, ustvarjalnost in strast.



Sreda, 22. 4. Sreda bo naporna. Luna bo v ovnu, dopoldne v kvadratu s stacionarnim Plutonom, ki se bo obrnil nazaj in je zaradi tega v njem še toliko več energije, pritiskal nas bo v čustvene skrajnosti. Pojavi se lahko veliko negativnih čustev zaradi zunanje omejenosti. Popoldne bo Lunin kvadrat na Jupiter prinašal nekaj čustvenega pretiravanja, napihovanja čustev. Ker smo dan pred mlajem, bo energije nekoliko manj.



Četrtek, 23. 4. Mlaj se dovrši že zjutraj. Zelo intenzivno nas bo pritiskal v spremembe, kljub intenzivnim pritiskom ali ravno zaradi njih pa se bomo nečesa osvobodili. Dan je lahko po jutranjih in dopoldanskih pritiskih prav prijeten, miren, stabilen, počasen, brez večjih napak.



Petek, 24. 4. Zjutraj lahko Lunin kvadrat na Mars prinese nekaj vroče krvi ali samo trmastega vztrajanja pri svojem, pozneje se bomo pomirili, znali nekoliko bolj užiti trenutek in ne bomo tako zelo trmasto zaverovani v svoj prav. Popoldne nas mehča Lunin sekstil na Neptun, odpira naše sočutje in sprejemanje življenja, kot je. V poznih večernih urah nas bo držala strast do življenja.



Sobota, 25. 4. Sobotno jutro je nakazano zelo leno, počasno, za nekatere tudi kot polno težjih čustev. Prehod Lune v dvojčka prinaša razdvojenost. Sprva nas bo vodil z odgovornostjo Lunin trigon na Saturn, da kljub težjim mislim naredimo, kar se mora. Merkurjev kvadrat na Pluton nosi težke, krute misli. Retrogradnost Plutona to problematiko samo poglobi. Nujno je, da razmišljamo pozitivno.



Nedelja, 26. 4. Luna v dvojčkih bo vse do večera brez pomembnejših aspektov. Njen dispozitor v kvadratu z Jupitrom nakazuje, da bomo veliko razmišljali in se bomo težko umirili, težko razumeli stvari. Sonce v konjunkciji z Uranom vseeno prinaša osvoboditev in jasnost; moč narediti stvari v skladu s sabo in na svoj način. Pozno popoldne in večerne ure bodo v barvi ljubezni in prijetnih odnosov.