Teden z Luno

Ponedeljek, 30. 9. Dopoldne bomo mirni in harmonični, mir pa zna biti že dolgočasen, saj se bo vse dogajalo počasi. Popoldne bomo bolj čutili strastno energije Lune v ovnu. Ker bo proti večeru v opoziciji z Uranom, se zna zgoditi kaj nepričakovanega, kar bo streslo naš svet. Zvečer bo prevladovala nemirna energija.



Torek, 1. 10. Luna v škorpijonu bo spodbujala čut za finančno področje. Ta nas bo vodil h koristnim finančnim vložkom in intenzivno bomo strmeli k ciljem. Čeprav nam vztrajnost in nepopustljivost lahko koristita na finančnem in poslovnem področju, lahko na čustvenem prinašata bolečine, ker nam ljuba oseba ni dosegljiva. V stabilnejših odnosih lahko energijo izkoristite za globoko bližino in spolno predanost.



Sreda, 2. 10. Dopoldne bomo strastni, borbeni in učinkoviti, lahko se hitro poženemo v delo, si izborimo svoje pravice in hitro naredimo, kar smo si zamislili. Popoldne bomo vedno bolj čutili strelčevsko energijo, ki nas bo osvobajala močnih čustev in prinašala več navdiha, optimizma in veselja. Iz teme se bomo povzdignili v svetlobo, več bo humorja. Merkur na zadnjih stopinjah nas lahko naredi manj osredotočene.



Četrtek, 3. 10. Merkurjev prehod v škorpijona bo prinesel več intelektualne ostrine. Luna v strelcu nas bo navdihovala z optimizmom, drznostjo in nas rinila v nova izkustva. Izkoristite dan, če je treba koga za kaj navdušiti, kam iti, imeti vizijo o svoji prihodnosti. Zvečer gremo lahko z alkoholom ali hrano iz ravnotežja ali bomo potrebovali odklop. Mars na zadnji stopinji govori, da bomo izčrpani in brez prave smeri.



Petek, 4. 10. Dan se bo začel prijetno, z veliko navdušenja in veselja, potem pa nam lahko Luna s svojo kolerično energijo v praznem teku prinese veliko praznih vznemirjenj brez konstruktivnih rezultatov. Dan je bolj namenjen zabavi, potovanjem, dogodivščinam kot konkretnim dosežkom. Zvečer Luna vstopi v kozoroga in nosi več pritiskov, ki jim sledijo iskreni pogovori.



Sobota, 5. 10. Dopoldne bomo učinkoviti in delavni. Kozorogova energija nas bo gnala s svojo učinkovitostjo, in če ji ne bomo prisluhnili, se lahko počutimo krive, slabe in dolžne. Poznejše ure prinašajo naporno energijo skrbi, strahov, nemoči, lahko tudi vremenskih težav. Zvečer si spočijmo ter sprejmimo strahove.



Nedelja, 6. 10. Luna v kozorogu nas bo barvala v melanholične barve. Če bo vreme dopuščalo, pojdimo na sprehod. Največ čustvenega pritiska bomo doživljali dopoldne, nato bo sproščena, a brezciljna energija dopuščala počitek in mir, ki ju potrebujemo.