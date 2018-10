Teden v zvezdah

Pred nami je astrološko in energijsko razburljiv teden z veliko dogodki, ki nas bodo prisilili, da se prebudimo in premaknemo v eno ali drugo smer. Začenja se namreč obdobje tehtnice. Mlaj bo 9. 10. v tehtnici poskrbel za to, da bomo popravili določene stvari pri sebi ali v življenju in se začeli odločati, po kateri poti bomo krenili naprej. Mlaj je močan tudi zaradi Venere, ki se je obrnila v retrogradno gibanje, v katerem bo vztrajala do 16. 11. Do takrat se izogibajmo ustvarjanju novih poslovnih sodelovanj, partnerstev ali zakonskih zvez. Retrogradna Venera nam pomaga osvetliti osebno, čustveno življenje in odkriti trenutke, v katerih smo čustva lahko zaprli ali se izneverili poti srca. Skozi svetlobo bomo osvobodili ujete energije, ki nam morda preprečujejo, da bi bili v odnosu srečni. Med potovanjem retrogradne Venere bomo podoživljali minule dogodke, da se bomo osvobodili in živeli v sedanjosti srečnejši. Retrogradna Venera ni dobra za nakup stanovanjske opreme, okrasnih predmetov, obleke in podobno. V tem času smo pripadnice nežnejšega spola bolj ponotranjene, morda odsotne, vendar veliko bolj nežne, občutljive in ljubeče. To obdobje ni slabo, le razumeti moramo, kaj se z nami dogaja, spoznavati svojo globino, se prebujati in duhovno rasti.



Retrogradna Venera je zelo dobra za odkrivanje intimnega življenja, saj nas notranje odpira in prebuja globoke želje in ljubezen v nas. Omogoča, da na novo spoznavamo sebe in partnerja. Venera bo konec oktobra dosegla opozicijo z Uranom, kar lahko prinaša konflikt v odnosu, a če sledite njeni poti, vas dogodki ne bodo razdvajali, ampak še močneje povezali.



Ob mlaju, 9. 10., bosta Luna in Sonce na 15. stopinji tehtnice, Merkur bo dan po mlaju vstopil v škorpijona in se srečal v opoziciji z Uranom. To je neugoden aspekt, ki spodbuja nenadne prekinitve v komunikaciji ali spore. Prinaša tudi družbeno neugodne dogodke, ki bodo trajali do ščipa, 24. 10., ko bosta Sonce in Uran v opoziciji. To pomeni, da nič več ne bo tako, kot bi pričakovali po pameti, nazadnjaške sile bodo ustavljale uravnotežen razvoj.



Po mlaju nas čaka nova Lunina rast, retrogradna Venera bo v kvadratu z Marsom in Sonce v kvadratu s Plutonom. Venera bo imela po srečanju z Marsom dve možnosti – da se podaja v konflikte ali se odloči za sodelovanje ali skupno delo v odnosu s svojim moškim oziroma Marsom, kar koli pač to predstavlja. Priporočam, da konfliktne energije spreminjate v ustvarjalnost, saj so vse poti odprte, ko hodimo v skladu s spremembami in se radovedno podajamo v nove ter zanimive izkušnje življenja.