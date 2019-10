Teden v zvezdah

Rastoča Luna nas spodbuja, da se premikamo k svojemu cilju, se učimo, delamo, ozaveščamo in gradimo. Današnji prvi krajec prinaša najbolj aktivni del Luninega ciklusa, tokrat je povezan z Luninimi vozli in Saturnom, tako da nas kliče k očiščevanju, luščenju, odstranjevanju negativnih ostankov preteklosti. Vpliv lahko čutimo kot naporen pritisk, ki nas obremenjuje, nam nekaj otežuje, kliče k napornemu delu, lahko pa nas samo utrudi ali prehladi telo in kliče k počitku. Taki vplivi pogosto tudi ohladijo vreme.



Danes pride Merkur na točko dna Lune ter v inkonjunkcijo s Kironom, kar nas bo ravno tako vleklo k tlom ali celo globlje v nezavedno, da prečistimo, ubesedimo neko svojo rano, bolečino. Ne bojmo se notranjega dela in čustvenega predelovanja. Skozi srečanje z bolečino postajamo bolj prožni, odprti, odmakne se nekaj naših nesmiselnih obrambnih mehanizmov.



Spodbujene naporne energije bodo odzvanjale še do ponedeljka, 7. 10., ko se zvečer dovrši kvadrat Sonca in Saturna, ki niža vitalnost, nosi skrbi in najeda občutek lastne vrednosti. A se hkrati v opozicijo povežeta Merkur in Uran, kar prinaša trmo in svojeglavnost, ker je opozicija fiksna, pa tudi živčnost in napetost ter prenagljene odločitve, ki dolgoročno prinašajo nestabilnost. Ta opozicija nam po eni strani daje veliko zanimivih idej in naprednih predstav, toda treba bo miriti živce in tudi na cesti je potrebna previdnost. V torek, 8. 10., vstopi v škorpijona še Venera, tako bosta skupaj z Merkurjem barvala naše življenje z več strasti in intenzivnosti. V sredo, 9. 10., se v opoziciji srečata Mars in Kiron, potrebna bo večja previdnost na cesti, tudi z vnetljivimi ali ostrimi predmeti. Lahko se močno razjezimo.



Medsebojna recepcija Venere in Marsa, ki se začne s torkom, prinaša nekaj tednov več ustvarjalnosti, strasti, tudi več možnosti prepletati moške in ženske energije v skladje, harmonijo. V tem obdobju bodo ženske intenzivnejše, moški bolj sprejemajoči in harmonični, z malo potrpežljivosti se lahko med nami spletejo konstruktivne vezi. V četrtek, 10. 10., Sonce z inkonjunkcijo na Neptun izgublja nekaj svoje vitalnosti, odločnosti in moči. Bolj bomo odprti za viruse, manj stabilni in trdni. V petek, 11. 10., se znajde Venera na stopinji dna Lune, kar lahko prinaša čustvene rane v odnose, še toliko bolj, ker je poleg tega v inkonjunkciji s Kironom.



Če povzamem: dokaj naporno obdobje je pred nami. Treba bo najti več časa tudi za počitek, drugače nas lahko preseneti prehlad. Odnosi bodo zahtevali poglabljanje in delo na njih.