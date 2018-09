Starodavne tehnike za prebolevanje izgube

S položajem trupla sklenite seanso. FOTO: Guliver/Getty Images

Le malo je ljudi, ki še niso slišali za jogo ali je preizkusili. Tisočletna zgodovina je bogata in kompleksna. To duhovno disciplino so razvili, da bi dosegli harmonijo med umom in telesom. Beseda joga izhaja iz sanskrtske besede, ki pomeni združiti.Današnje vrste joge se močno razlikujejo od prvotne prakse. Zdaj poznamo jogo smeha, vročo jogo, orglično jogo, jogo moči in celo kozjo ter pasjo. Kakršna koli je že, ima številne prednosti, saj naj bi krepila imunski sistem in koordinacijo ter pomagala pri razvoju moči in gibljivosti, hkrati pa poskrbela za našo dušo in krepila duhovno moč, nekaterim celo omogočila razsvetljenje. Joga je popolna vadba, ki povezuje telo in duha; položaje združuje z globokim dihanjem, meditacijo in sprostitvijo.Tako lahko pomaga ljudem z artritisom, visokim krvnim tlakom, sladkorno boleznijo in težavami s srcem, ki pa so pogosto notranje narave. Čeprav ni splošno znano, si s pomočjo joge žalovanja lahko pomagate ozdraviti zlomljeno srce.Žalost je normalna in naravna reakcija ob izgubi nečesa ali nekoga, zato je v različnih stopnjah vedno prisotna v našem življenju. Ob izgubi ljubljenega se soočamo z intenzivno žalostjo, vendar smo lahko žalostni tudi, ko se zapre naša najljubša restavracija ali upokoji naš priljubljeni zdravnik. Žalost in stres se skladiščita v telesu, joga pa nam pomaga zmanjšati čustveno in telesno zategnjenost, ki je v nas zaradi žalosti.To je tudi način, da najdemo mir in notranjo stabilnost v času, ko nam tega v življenju primanjkuje. Pri jogi žalovanja ni nujno, da redno vadite jogo, da bi imeli koristi od nje. Veliko priporočenih položajev je mogoče preprosto narediti doma. Nekatere, ki jih priporočajo ob žalovanju, predstavljamo danes.V tem položaju ležite na tleh ob steni in postavite noge navpično ob steno, tako da nožne prste usmerite proti stropu. Vaše telo bo v obliki L. Zadnjico pripeljite tako blizu stene, kot lahko. Sprostite in obse položite dlani, obrnjene navzgor. Osredotočite se na dihanje ter sproščajte stres in napetost v telesu. V položaju ostanite od 5 do 20 minut. Ko končate, pritisnite noge ob steno, zvijte se na eno stran, položite noge na tla, obrnite se in se počasi dvignite z roko. Preden vstanete, počakajte nekaj sekund sede. Za podporo lahko uporabite tudi blazino ali brisačo.Na tla položite podlogo in pokleknite nanjo s stopali skupaj ter koleni v širini ramen. Sedite na pete in položite roke na stegna. Upognite glavo in prsni koš nad stegna in potem počasi premikajte trup proti tlom, tako da se dotaknete podloge s čelom, medtem ko roke iztegujete predse. Sprostite napetost v telesu. Zadržite od 30 sekund do pet minut. Ko končate, globoko vdihnite in dvignite trup.Ta položaj se po navadi uporablja ob koncu seanse. Hrbtno lezite na podlago, razširite noge v širino ramen in položite roke ob stran. Zaprite oči in se osredotočite na dihanje ter sproščajte tesnobo in stres. Ta položaj lahko zadržite 20 minut ali dokler niste popolnoma sproščeni. Najtežji del je ostati buden.Poleg omenjenih položajev obstajajo tudi bolj aktivne asane, ki jih lahko naredite za lajšanje žalosti, denimo položaj kamele. Pridružite se vodeni jogi, ki vas bo pomagala voditi skozi proces žalovanja in vam bo v podporo. Skupinska vadba pa lahko pomaga tudi pri tem, da v svoji žalosti ne boste tako sami.