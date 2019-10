Sprožite proces samozdravljenja

Ob predpostavki, da sami ustvarjamo svoj svet, se vam morda zdi, da si niste izbrali zdravstvenega stanja, s katerim se spopadate. Toda vaša duša je zaradi vzrokov, ki jih še ne poznate, naredila prav to. Pri tem je treba upoštevati tako načrt duše, preden je prišla na Zemljo, ki si je izbrala denimo kronično obolenje, lahko povezano s preteklimi življenji, in po drugi strani tudi zakon privlačnosti. Vsaka misel, predstava, prepričanje je vplivalo na nastanek bolezni. Stvari, dogodke in življenjske lekcije privlačimo glede na to, kam so usmerjene naše misli in prepričanje. Tako sami ustvarjamo svojo resničnost, vključno z zdravstvenim stanjem in drugimi življenjskimi okoliščinami.



Naš višji jaz se odziva na naše namere. Če pozorno skrbite za svoje zdravje, bo lahko višji jaz sprožil proces zdravljenja. Višji jaz je nekakšna višja oktava in opazovalec vaših misli, intimni skriti del vas, ki premore precej več modrosti kot zavestni um. Da se povežete z njim, je treba nekaj truda. Navzoč je namreč v sedanjem trenutku in deluje prek podob, namer in občutkov. Sporočilo mu lahko predamo z afirmacijami, saj vsebujejo močan naboj vsega naštetega. Višji jaz sledi vašemu fokusu in vedno usmerja energijo skladno z njim. To ne pomeni, da ne more delovati proti vam. Če imate poškodovano koleno, se lahko z umom osredotočite na bolečino in gibalne omejitve ali pa ozdravitev. Vprašajte se, ali stoično prenašate bolečino ali vas bolezensko stanje jezi. Vsak vaš odnos do nečesa, vsako vrednotenje lahko pozove višji jaz, da bolečino omili ali okrepi – vse je odvisno od vašega fokusa. Da bi spodbudili višji jaz k pozitivnemu delovanju, se morate osredotočiti na ljubezen do kolena in si ga predstavljati kot zdravo in popolno. S tem boste sprožili proces samozdravljenja. Masirajte koleno in vanj usmerjajte ljubezen. Morda bo trajalo nekaj časa do popolnega ozdravljenja, odvisno od resnosti poškodbe. Vzdržujte pozornost in namero. Hkrati ne pustite, da drugi negativno govorijo o vaši poškodbi ali stanju. Nasprotovanje bo blokiralo vašo namero in preusmerilo vaš fokus nazaj k bolečini.



Oblikujte namen za zdravljenje. Ne razmišljajte o poškodbi ali bolezni. Predstavljate si, da je vaše telo že zdravo in popolno. Sestavite preprosto in jasno afirmacijo in jo glasno ali v mislih ponovite večkrat na dan: »Moje telo je popolno. Moje koleno je zdravo.« Ob tem si to predstavljate močno in prepričljivo. Ohranjajte pozornost na tem ves dan. Afirmacije naj bodo kratke, preproste in v sedanjiku.



Vse to lahko podprete s hitro vajo za samozdravljenje. Sedite, sprostite se in osredotočite na dihanje. Pomanite si roke, da energija steče in začutite ščemenje v dlaneh. Položite roke na ali nad obolelo mesto, zaprite oči in se sprostite. Vdihnite in si predstavljajte, da se energija dviga po telesu skozi noge, trup do srčne čakre. Ko izdihnete, pa steče skozi roke in dlani na obolelo mesto. Vajo ponavljajte nekaj minut ali dlje. Ob tem si predstavljate, da je boleči del telesa že popolnoma zdrav.

Med spanjem se telo najbolj aktivno zdravi samo in popravlja napake. Trenutki pred spanjem so odlična priložnost, da okrepite namen samozdravljenja. Telo ima spomin, in kar naložimo v program, se odvija in poteka samo od sebe, tudi ko se zavestno ne ukvarjamo več s tem. Program samozdravljenja, ki ga sprožite pred spanjem, se bo tako nadaljeval med njim. Zato se pred spanjem osredotočite na ljubezen do sebe in jo pošiljajte tudi v problematični telesni predel ali organ. Predstavljajte si, da že popolno deluje. Dodajte namere in afirmacije za ta predel in jih ponavljate, dokler ne utonete v spanec. Zdravljenje se bo tako odvijalo čez noč.