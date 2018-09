Spreminjanje prihodnosti

Izbirate lahko, katero od številnih različic prihodnosti si želite doživeti. FOTO: Guliver/Getty Images

Zavedajte se, da vse izhaja iz vas, da sami krojite dogodke. FOTO: Guliver/Getty Images

Če bi s popolno gotovostjo vedeli, kaj se bo v prihodnosti zgodilo tako vam osebno kot globalno na svetu, kaj bi naredili s tem znanjem? Se ne bi vmešavali v potek dogodkov in pustili, da usoda naredi svoje? Ali bi si na vse kriplje prizadevali spremeniti trenutno življenjsko linijo, da bi se dogodki razpletli po vaši želji?Duhovni učitelji namreč pravijo, da se lahko naučimo oblikovati prihodnost po svoji izbiri, saj ni nič vklesano v kamen.Sedanjost postane prihodnost, če v njej ničesar ne spremenimo, se ne vmešavamo in stvari tečejo same od sebe. Prvi korak pri spreminjanju pa je zavedanje, da prihodnost sploh spremenimo. Nato je treba imeti pogum in uporabiti moč povezanosti med umom in srcem, da razširimo svoje dojemanje in vidimo prihodnost, razvoj dogodkov, ki temelji na sedanji akciji in reakciji.Najprej si morate torej dvigniti samozavest in pridobiti zaupanje vase, pri čemer si pomagate z različnimi tehnikami. Če ne verjamete, da lahko to naredite, vam ne bo uspelo. In še to, če se zadeve ne lotite pravilno, lahko manifestirate neprijetno prihodnost. Zavzemite torej odločno stališče o stvareh. Zdaj sprejemajo odločitve o naši prihodnosti svetovni voditelji.Če o njihovih odločitvah ne dvomite, je vse v redu. Če pa, je čas, da začnete odločati sami. Vaš naslednji korak je dvig vaše energijske ravni. Jejte čim več sveže hrane, vadite jogo, taj či, meditirajte itd., vse, kar vam bo pomagalo razširiti sposobnosti zaznavanja. Nato podržite v roki kristal in opazujte, kaj se dogaja. Ali občutite, da ste povezani z vsem stvarstvom in umirjeni? Raziskujte svoje duhovne sposobnosti.Živimo namreč v posebnem času človeške zgodovine. Še nikoli se ni toliko ljudi duhovno prebudilo, hkrati smo bolj povezani prek modernih načinov komunikacije. Jasnovidne sposobnosti spijo v nas in le počasi jih odkrivamo. Pretekle civilizacije so dosegle velik razvoj na duhovnem področju, toda veliko znanja se je v stoletjih izgubilo.A ni nujno, da tako ostane. Ni treba, da še naprej delujete na avtopilotu. Začnite se zavedati svoje prave moči. Predstavljate si, da se vaša prihodnost odvija pred vami kot na filmskem platnu. S tem boste vadili dojemanje celovitosti in povezanosti dogajanja, prepletanje vzroka in posledice. Postalo vam bo jasno, da ima vsak košček svojo vlogo v zgodbi, in oblikuje sedanjost v prihodnje dogodke, s tem pa boste lahko predvideli posledice in rezultate.S tem znanjem boste pridobili moč, da spremenite začrtano smer. Največja ovira pri tem je strah, ki nas drži v krču in narekuje temno prihodnost. Zato zaupajte vase in druge ter se trudite ohraniti visoko energijsko vibracijo. In kako lahko konkretno spremenite prihodnost? Podrobno opazujte dogajanje in se zavedajte, da vse izhaja iz vas, da sami krojite nadaljnje dogodke.Če vam gre v pisarni na živce sodelavka, se poglobite vase in se začnite drugače vesti. Spremenite fokus – namesto da ste osredotočeni na to, da vam odnaša pokrovko, se popolnoma posvetite delu ali mislite na svojega novega ljubimca. Ko sami spremenite način delovanja, boste opazili, da vas sodelavka ne le ne moti več, ne le da je zdrsnila na dno lestvice vaše pozornosti in pomembnosti, celo začela se je drugače vesti in zato so se spremenili odnosi v pisarni.Poskušajte in se učite. Tako lahko spremenite vsako situacijo. Vadite na manj pomembnih rečeh in se postopoma pomikajte h glavnim temam. Zapomnite si, da ste vi tisti, ki ustvarjate, in da lahko sami spremenite vse, kar si želite.