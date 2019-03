Spoznanja o življenju

James Redfield je prvo knjigo izdal leta 1993, in če se nam je tedaj zdela ideja o koreniti družbeni spremembi precej znanstvenofantastična, se zdaj predvideno dogaja. Preporod na Zemlji naj bi temeljil na dvigu zavesti kritične mase ljudi ter višanju energijske vibracije, ki jo moramo znati tudi ohranjati. Odkrijmo poslanstvo Šesto spoznanje govori o čiščenju preteklosti, sedmo pa o tem, kako iti s tokom. Tudi v stresnih časih se namreč lahko povežemo z virom in črpamo moč iz njega. Le s povezanostjo z višjo zavestjo lahko odkrijemo svoje poslanstvo, če sledimo intuitivnim prebliskom, ki nas vodijo na pravo pot, pa ga lahko začnemo izpolnjevati. Bodimo pozorni in čuječni, opazujmo svoje misli in sanje. Učimo se ostati v vlogi opazovalca situacij, ki se nam dogajajo, hkrati pa ostati povezani z našo notranjostjo in mislimi. Sedmo spoznanje nas namreč uči ostati nepristranski, a se zavedati svojih idej, čustev, vizij, sanj, spominov, skrbi, obžalovanj, nedokončanih zadev, ega in odzivov. Ko bomo izmojstrili čuječnost, se nam bodo pogosteje dogajale sinhronosti. Prejeli bomo intuitivni uvid o nečem, kar nas muči, in sledili vodstvu k naši usodi. Spremljati moramo tudi sanje in sanjarjenja. Primerjajmo sanjsko zgodbo s svojim življenjem. Ustavimo črne scenarije, takoj ko se pojavijo, in jih nadomestimo s pozitivnimi. Drama nadzora Osmo spoznanje govori o tem, kako energijsko podpremo ljudi, ki nam prinašajo odgovore, ki jih iščemo. Vsakogar namreč srečamo ob pravem času, če smo pozorni na to. Naključnih srečanj ni. Toda ker ljudje nimajo vedno dovolj energije in uvida, da bi nam predali sporočilo, jim pošljemo energijo, ki jim pomaga prepoznati resnico, da nam jo lahko predajo. Če ne prepoznamo sporočila, še ne pomeni, da ga ni bilo, le spregledali smo ga. Začeti moramo drugače uporabljati energijo v odnosih. Otroci za razvoj potrebujejo našo energijo, ta jim mora biti vedno na voljo. Najhuje je, da jim črpamo energijo, s tem ko jih popravljamo. Vsak odrasel se lahko osredotoči le na enega otroka hkrati, zato začnejo otroci tekmovati za njihov čas in energijo, kar poznamo kot rivalstvo med brati in sestrami. Hkrati pa se duhovni razvoj lahko ustavi, če postanemo zasvojeni z drugim človekom, denimo v ljubezenskih razmerjih. Da se zaljubljenost spremeni v spore, je posledica pretoka energije med dvema. Ko se zaljubita, si podzavestno dajeta energijo in počutita se vzneseno. A če pričakuješ, da ti bo občutek vzbujal partner, se odklopiš od energije vesolja in se zanašaš na njegovo, dokler je ne zmanjka. Ko si je ne dajeta več, poskušata nadzirati drug drugega in izsiliti partnerjevo energijo, odnos preraste v bitko za premoč. Seveda se bomo še naprej zaljubljali, toda hkrati moramo utrditi našo povezanost z vesoljem. Ko bomo to usvojili, bomo vzpostavljali višje odnose in ostali na poti individualnega razvoja.



Če človek, s katerim govorimo, sproži svojo dramo nadzora in nas želi zvleči vanjo, se temu izognemo tako, da ne prevzamemo vloge v njej, in isti trenutek razpade. Vsaka drama nastane v otroštvu in mora sprožiti ustrezno dramo, sicer se je ne da odigrati. Da zastraševalec dobi energijo, potrebuje drugega zastraševalca ali ubogega mene. Vse drame so prikrite strategije za pridobivanje energije. Prikrita manipulacija za energijo se razkrije in sesuje, če pokažeš nanjo. Ko nekoga ne maramo ali čutimo, da nam je nevaren, se osredotočimo na tisto, kar nam na njem ni všeč, zato ne vidimo njegove notranje lepote in mu ne dajemo energije. Odtegujemo mu jo ter mu s tem škodujemo, pri tem pa mu energija upade. Namesto tega moramo pogledati človeka pred sabo in mu poslati čim več energije, kajti če jo začuti, se lažje odpove manipuliranju in drami nadzora.