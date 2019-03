Spolne moči ne uporabljajte za manipulacijo

Spolnost je lahko za moškega velik izziv. FOTO: Guliver/Getty Images

Zanima ga le seks



Pot do srca

Odrivam lastno srečo

Ženska naj popelje moškega v svoje globine: ne da bi ga izkoristila, ampak se še bolj povezala z njim. FOTO: Guliver/Getty Images

Seks kot izziv

Ženska potrebuje romantiko, da dobi občutek, da jo njen vitez še vedno kuje v zvezde in ji daje občutek, da je lepa, privlačna, zanimiva. Da bi moški ustvaril globoko srčno vez s partnerico, primarno potrebuje telesno bližino skozi spolno združitev.Ženske si težko predstavljamo, da se v moškem svetu vse vrti okrog seksualnosti, da je zanje spolni akt eden pomembnejših izzivov in da sami sebe močno vrednotijo prek tega področja. Zaradi hormonov in različnega biološkega ustroja smo drugačni, a če razumemo razlike med nami, si lahko olajšamo odnose z nasprotnim spolom.Preteklost žensk, naših babic, prababic, je prepredena z grobo seksualnostjo moškega sveta, ki nas je na tak ali drugačen način ranil. Ker je moški v preteklosti zelo slabo nadzoroval spolno slo in je bilo veliko tabujev, smo se ženske velikokrat počutile seksualno izigrane. Da bi dobili spolnost, so moški naredili vse, nato pa nas odrinili, zapustili, ranili ... S tem je nastalo veliko čustvenih, fizičnih in socialnih ran, vse to pa ostaja v našem nezavednem.Toda vedeti morate, da zdaj ne gre več za ponavljanje vzorcev iz preteklosti. Sedaj imate ob sebi nekoga, ki se je odločil za vas, z vami ustvarja življenje, gradi dom, poskrbi za vas. Ob sebi imate moškega, ki vam je predan, toda kljub temu se prastari obrambni mehanizmi, ki govorijo, da vas hoče samo zaradi seksa, še vedno oglašajo in barvajo dinamiko odnosa. Toda ko se je moški odločil za vas, živi z vami in ima otroke z vami, je igra drugačna.Z globokim zavedanjem, da vas ne bo izkoristil, ampak si lahko prideta bliže ravno skozi spolno slo, lahko utišate obrambo. Bolj se bosta spolno prepletala, bolj si bosta predana in več bo pripravljen narediti za vaju.Seksualnost je moč in moški so tu najšibkejši, ker so primarno ognjena bitja. Ženska lahko namreč seksualno zmanipulira moški svet tako, da še sami ne vedo, kaj se jim je zgodilo.Toda moški je v osnovi praktično in razumsko bitje, zato svoje seksualne moči ne uporabljajte za manipulacijo, ampak za bližino, toda šele ko se moški trdno odloči za vas. Če se ni odločil za vas, ga še tako dober seks ne bo prepričal, da bi vas videl kot žensko svojega življenja.Pridejo življenjska obdobja, ko je vsega preveč. Ko so otroci majhni, se vse vrti okrog njih, zato se marsikateri par seksualno nekoliko odmakne. Niti ne vemo, kdaj začneta delovati samo še kot oče in mati, ne več kot ljubimca. S tem si nehote delamo slabo uslugo, kajti partner počasi pričenja gledati okrog ali izgublja voljo do življenja.In ko bodo otroci samostojni in se boste zavedali, da mladost odhaja, se lahko znajdete v odnosu, ki se ga kljub trudu ne da več oživeti. Ve boste hotele, da v vas partner še vidi zapeljivo, privlačno, strastno žensko, a tega ne bo zmogel, ker je do vas ustvaril podoben odnos kot do sorodnika. Zato naj se zapeljevanje nikoli ne neha.Ženske se pogosto ne zavedamo, kakšen pritisk je spolnost na moški svet. Moški ima med spolnim aktom tradicionalno glavno vlogo, odgovoren je za to, ali smo zadovoljene. To je pritisk, ki marsikaterega močno obremenjuje. Ne glede na to, kako pomembna je spolna sila v njihovi naravi, je osvojiti in popeljati žensko do orgazma velik izziv. Zdi se mi, da je ob tem, da ženska seksualnost izgublja družbeno neodobravanje, pomembno, da tudi ženske vodimo moške po naših labirintih in se ne pustimo le peljati. Z modrostjo torej vodimo moškega, da bo laže odigral svojo vlogo in nam prinesel zadovoljstvo.Ker je ženski vrnjena njena seksualna moč, lahko z njo čara in manipulira z moškim, s tem pa posredno tudi sebi prinaša nesrečo. Lahko pa uporablja to silo za to, da mu prinaša veselje, budi viteza in osvajalca v njem ter oživlja odnos. Ko sta si partnerja na tej intimni ravni globoko predana, niti ovire in izzivi niso tako naporni in uničevalni kot sicer.