Sončne in senčne plati planetov

Astrološke karte so sestavljene iz istih planetov, a so v njih izpostavljeni drugi planeti, kar barva tako našo zunanjost kot značaj. Ob tem je vsaka energija lahko destruktivna, in ne glede na to, kateri planet nas najbolj opisuje, moramo najti srednjo pot, da ne zaidemo v njegove skrajnosti.Če je v posameznikovi poudarjeno Sonce, je močen, odločen, rojen reševalec problemov. Je izjemen individualist in dober vodja. Toda hkrati je lahko pretirano samozavesten in se brez pravega znanja loteva pretežkih nalog.Če je v karti nekoga izpostavljena Luna, je skrben in sočuten, se pogosto žrtvuje za druge, pozabi nase. Povečana je sposobnost nege in skrbi, znajde se z otroki, te osebe so izjemno dobre v vseh poklicih, pri katerih je treba za nekoga skrbeti, ga negovati, nahraniti, mu služiti. Toda ker je tak človek zelo čustven, vse doživlja zelo osebno, zato je precej muhast, vodijo ga čustva. Včasih ima tudi težji nadzor nad hranjenjem in težo, njegovo telo je bolj polno vode.Merkur naredi ljudi igrive, mladostne, bistre, toda manj resne in zanesljive. Izpostavljen opisuje človeka, ki se rad zabava, druži, bere in posluša, še raje se pogovarja, je prilagodljiv. Slaba stran je neodgovornost, neresnost. Celo iznajdljivost takega človeka meji na prevarantstvo, besedna spretnost na lažnivost. Veliko besed in zamisli ima, ko jih je treba uresničiti, pa izginejo.Venera naredi ljudi urejene, lepe, vesele, simpatične. Veliko časa in denarja namenijo fizičnemu videzu. Slaba stran Venere so pasivnost, uživaštvo, lenoba, pretirano iskanje veselja v takih in drugačnih čutnih užitkih.Mars daje odločnost, samostojnost, ostrino, borbenost, športnost in delavnost. To so ljudje, ki najteže prenesejo bolezen, ker ne znajo biti na miru, samo da se gibajo, delajo, se borijo. Njihove slabe lastnosti so nepotrpežljivost, jeza, napetost, nestrpnost. To so najbolj vročekrvni in nepotrpežljivi ljudje, pa tudi najbolj direktni in iskreni.Jupiter barva optimiste in entuziaste. Navdih jih vodi, da dajo vse od sebe, se nikoli ne zadovoljijo s povprečnim, hočejo več materialno, intelektualno, duhovno. Potrebujejo potovanja, dogajanje, razvoj. Na neki način so velike osebnosti. Vendar znajo tudi pretiravati, kar jih lahko naredi grabežljive, prevzetne, snobovske ali samo debele.Poudarjen Saturn imajo ljudje, ki delujejo zategnjeno, nekoliko preresni so, kot bi jim kdo vzel občutek za humor in ne vedo, kaj je užitek. Vedo pa, kaj je delo, odgovornost, kaj je prav in kaj ne, nanje se lahko zanesemo. So najbolj pošteni in trdni ljudje, neverjetno vztrajni, trpežni in predvsem načrtni.Poudarjen Uran naredi ljudi nenavadne, posebne, drugačne, izjemno bistre, nadpovprečno logične. Zanje je najpomembnejša svoboda, pomembno jim je, da je življenje vznemirljivo, da se dogaja, da je vedno mogoče nekaj novega poznati, razumeti, odkriti, spoznati.Poudarjen Neptun ustvarja napol angelske ljudi, nežne, tankočutne, s posebnim žarom, ki ga je težko razumeti. Včasih ob njih čutimo potrebo, da jih zaščitimo, kot bi bili prenežni za materialni svet. Po navadi so ustvarjalni, imajo poseben talent, s katerim znajo očarati. Vendar so zelo občutljivi, pogosto nezanesljivi in močno podvrženi takim in drugačnim odvisnostim.Poudarjen Pluton nakazuje močne in karizmatične like. Delujejo strastno in intenzivno. Njihova notranja moč je neizmerna, zmorejo prenesti skoraj vse. Vendar so tudi precej živalski in lahko kruti. Ne poznajo srednje poti, lahko so skrajno požrtvovalni in vroči, drugič pa hladni kot led. Poganja jih dober stik s svojimi instinkti, zato zaznavajo druge, jih vidijo v globino. Veliko lahko dosežejo, a je njihovo življenje ena sama bitka.