Se pojavlja sedmica? Pozor, gre za skrivnostno številko vesolja

Buda pod sedmimi kačami

Buda s sedemglavo kačo FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

Ta skrivnostna številka že dolgo spremlja človeštvo. Najdemo jo v Salomonovem pečatu, ki ima močno povezavo s hebrejskim misticizmom in je upodobljen kot navzgor usmerjeni trikotnik, ki sreča navzdol usmerjenega, da se lepo združita. Pečat simbolizira sveto število sedem s šestimi točkami in nevidnim sedmim elementom transformacije. Sedmico srečujemo vsepovsod in v številnih kulturah že dolgo igra pomembno vlogo. Vsota božanskega (trojica) in človeškega (štirica) nam da sedmico, ki izraža odnos med Bogom in svetom: imamo sedem dni stvarjenja, sedma nebesa in sedem smrtnih grehov.Kača s sedmimi glavami je tesno povezana s sedmimi smrtnimi grehi, ki jih uravnava sedem krščanskih vrlin, ki jih poznamo kot razumnost, pravičnost, srčnost, zmernost, vero, upanje in ljubezen. Sedem je resnično mistična številka vesolja, ki kot taka predstavlja pozitivno ustvarjalno silo.Sedemglave kače vidno zaznamujejo večino umetniških del iz starodavnega budizma. Pogosto pišejo o Budi v senci sedemglave kače. V hindujski tradiciji je Šeša upodobljena s sedmimi glavami kot veliki kralj vseh zmajskih božanstev (Nagas) in eno od prvotnih bitij stvarjenja. V sanskrtskih besedilih označuje preostanek, ki ostane, ko vse drugo preneha obstajati. Pogosto vidimo upodobljeno eno glavnih božanstev hinduizma, Višnuja, ki se naslanja na Šešo. Številka sedem je imela mistični pomen za Babilonce, ki so imeli tako kot Sumerci sedem dni v tednu.Geometrija je veljala za eno od sedmih plemiških ali liberalnih umetnosti in znanosti, skupaj z gramatiko, retoriko, logiko, aritmetiko, glasbo in astronomijo. Iz tega izhaja tudi teorija, da je sedem magično število, ker je edino, ki ga ne moremo enakomerno razdeliti v krogu (360 stopinj). V mavrici je sedem barv, prav tako je sedem nadangelov in sedem princev pekla. Hebrejska tradicija celo verjame, da je število sedem povezano z inteligentnostjo. Za starodavne Egipčane je bila sedmica število večnega življenja.Po grški mitologiji je imel titan Atlas sedem hčera, ki so bile znane kot Plejade. Imamo sedem tonov v durovi lestvici, sedem oceanov in sedem celin. Sneguljčica je imela sedem palčkov, Sinbad pa sedem popotovanj. Rimske številke imajo sedem črk, na Japonskem poznajo sedem bogov, ki prinašajo srečo in prispejo vsako leto na novega leta dan ter delijo darila tistim, ki si jih zaslužijo.V islamu je sedem nebes in sedem peklov, ko se rodi otrok, pa imajo sedmi dan obred poimenovanja. Pri hindujski poroki gre par sedemkrat okrog ognja, verjamejo tudi v sedem svetov v vesolju in sedem gurujev. Prav tako sledijo sistemu sedmih čaker. Tudi pri judovski poroki nevesto in ženina po poroki počastijo s sedmimi dnevi prazničnih obrokov, tudi žalujejo sedem dni. V taoizmu je sedem barv, Buda pa je ob rojstvu naredil sedem korakov. Celoje zapisal seznam sedmih zablod sveta (bogastvo brez dela, užitek brez vesti, znanje brez značaja, trgovina brez morale, znanost brez humanosti, čaščenje brez žrtvovanja, politika brez načel), na Atlantidi naj bi bilo sedem otokov. Število sedem naj bi bilo vse od začetka znak popolnosti, zato ni presenetljivo, da je za večino ljudi tudi najljubše število. Vsekakor je več kot le pravljično.