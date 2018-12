Samozavest in samozaupanje

Samozavesten nastop postavi vašo osebnost v pravo luč in prikrije vsako lepotno napako, z energijo, ki jo izžarevate, pa naredite odličen prvi vtis na vse, ki jih srečate. Spodnja meditativna tehnika sprošča napetost in prinaša stabilnost. Če jo boste izvajali redno, boste pridobili še fizično trdnost in telesno eleganco pa tudi zdravje, saj po prepričanju tradicionalne kitajske medicine krepi ledvice in notranjo moč. Spodbuja namreč pretok energije po meridianih, krepi življenjski pogum in sposobnost uveljavljanja v svetu, razbremeni trebuh in hrbet, uravnoteži delovanje ledvic, mantra »ham« prežene notranjo napetost. Poleg tega se vam pomaga globlje povezati s sabo, okrepiti intuicijo in prepričanje, da ste lahko vsemu kos.

Sedite na tla z iztegnjenimi nogami. Peti naj bosta skupaj druga ob drugi, noge so poravnane. Roki dvignete nad glavo, se upognete v pasu in se z rokami in zgornjim delom telesa približate nožnim prstom. Zataknete prste obeh rok za nožne prste, eno do dve minuti zadržite in globoko vdihujete in izdihujete, pri tem pa zaprite oči in se osredotočite na točko med obrvmi. Nato začnite med izdihom izgovarjati mantro »ham«, tako da se slišite, kot da bi peli, m pa potegnete, da zveni ves čas izdiha. Globoko vzdihnite in ponovite. Vsaj minuto pojte, potem pa sprostite hrbet in se vzravnajte.



Pazite, da ko se upognete, glavo rahlo povesite, da so kolena ves čas poravnana, hrbet naj bo zravnan in napet. Če niste dovolj gibčni ali imate težave s hrbtenico, se z rokami primite za goleni. Ko končate, še kakšno minuto sedite na tleh, da se umirite, nato odprite oči.