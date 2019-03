Retrogradni Merkur v marcu, moramo biti previdni

Nič na novo

Potopljeno v čustveno

Povežimo se s sabo

V tem času je dobro urediti stvari, s katerimi smo odlašali, dokončati tiste, ki smo jih začeli v preteklosti, se malo umiriti in si vzeti čas zase. Obdobje je koristno za predelovanje čustev in spuščanje nepotrebnih vzorcev, idealno za regresijo, da uvidimo vzroke iz preteklosti, ki nas držijo nazaj. Retrogradnost omogoča drugačen vpogled v preteklo, zato se nam bo nekaj zjasnilo. Sami moramo narediti red tam, kjer je bil predolgo kaos.V obdobju retrogradnega Merkurja je potrebna previdnost pri nakupih in podpisovanju pogodb, saj je večja možnost napak, nerazumevanja oziroma da stvari ne vidimo, kot v resnici so. V drobnem tisku se lahko skriva kaj, kar nam lahko škodi.Pri intelektualnem delu je nujna dodatna previdnost, saj se bomo hitreje zatipkali, težje se bo zbrati. Previdni bodimo na potovanjih, mogoče so zamude, spremembe, nepričakovani obrati dogodkov, nič ne bo šlo po načrtu.Odsvetujemo nakup avtomobilov, računalnikov in telefonov, saj nam ne bodo dobro služili, ter selitev, če si želite v novem domu ostati dolgo, saj ni priporočljivo začeti nečesa na novo.Merkur se v ribah ne počuti dobro, tu je kot ptica v vodi, v okolju, kjer nima česa početi. Vse, kar je za Merkurja značilno, torej analitičnost, iznajdljivost, domiselnost, logika, razum, je v tem času potopljeno v čustveno in intuitivno.Že položaj Merkurja v ribah je naporen, ko pa se 5. 3. obrača nazaj, je še toliko več zmede, nejasnosti, zastojev, napak in razočaranj. Da bi bil tokratni obrat še nekoliko bolj dramatičen, se dovrši na zadnji stopinji rib. Zadnja stopinja vsakega znaka je za astrologe dušna in intuitivna, toda v konkretnem življenju naporna. Ker je Merkur utopljen v čustvenem in neracionalnem, je nujno, da manj poslušamo logiko, saj ne bo delovala, in bolj prisluhnemo intuiciji, saj s čuti izvemo več kot z razumom.Na zadnji stopinji rib je zvezda Sheat, ki jo povezujemo z utopitvami, poplavami, nezgodami na morju, zato je potrebna dodatna previdnost, povezana z vodo. Merkur se vrne v direktno gibanje 28. marca.Merkur je vstopil v svojo senco 19. 2. s konjunkcijo z Neptunom, ki se ponovi še dvakrat (24. 3 in 2. 4.), kar pomeni, da je neka rdeča nit in pomembna zgodba tokratne retrogradnosti. Spodbuja intuicijo, ustvarjalne misli, poetičnost. Za konkretne stvari je naporna, saj preplavi um z veliko čustvene in dušne energije, tako težko deluje analitično in premočrtno. Prinaša zavajanje, laži in s tem razočaranje.Trikrat se dovrši tudi kvadrat z Jupitrom (23. 2, 17. 3. in 9. 4.), zato moramo biti previdni, da nas besede in misli ne preplavijo premočno, da nečesa ne vidimo, ne razumemo jasno. Razum bo poln idej, toda raztresen in brez pravega stika s konkretnim.Spodbuden je Merkurjev lotos s Saturnom in Plutonom, ki se ponovi okrog 21. 2., 18. 3. in 8. 4. Tedaj je prebujen tisti del Merkurjeve zgodbe, ki vodi umrle duše v podzemlje oziroma nas kliče, da nekaj zahtevnega, temačnega, skritega, nezavednega ozavestimo, vidimo, odkrijemo in sprostimo. Tu Merkur ni igriv, prebrisan in lahkoten, ampak prevzame resno vlogo, nas vodi po naši psihi in zdravi, kar je treba. Trikrat naredi tudi trigon na severni Lunin vozel (26. 2., 14. 3. in 9. 4.), kar nam omogoči tekoče pogovore in več razumevanja v zasebnih odnosih, hkrati pa deluje kot spodbuda za pogovore o čustvih in nam daje možnost, da z besedami predelamo čustveno doživljanje.Tokratna Merkurjeva pot nazaj res ne bo lahkotna in tudi skeptiki se lahko v tem času soočijo z močjo tega nebesnega pojava. Moj nasvet je, da izkoristimo ta čas, da se povežemo s sabo, prenesemo napore in temo, ki se hoče dvigniti na površje, prisluhnemo intuiciji, uvidimo svoje sence, jih predelamo in se rodimo svetlejši. Smo dovolj pogumni za soočanje s seboj?