Pritegnili boste, kar vam gre na živce

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Negativna naravnanost ustvarja še več okoliščin, ki vam gredo na živce. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

Transurfing je zasnoval, ruski znanstvenik, ki se je ukvarjal s kvantno fiziko. Izdal je mednarodno uspešno serijo z imenom Transurfing, ki predstavlja drugačen pogled na resničnost, materialni svet, energijo, svobodno voljo ter nas uči, kako lahko sami oblikujemo svojo resničnost. Teorija se opira na energijske fizikalne zakone, o katerih so pisali tudi drugi duhovni učitelji.Pravi na primer, da nam sledi tisto, do česar čutimo močan čustveni naboj, tudi negativen, recimo sovraštvo. V podatomskem svetu velja, da delci mirujejo, dokler jih ne opazujemo. Vse materialno, kar nas obdaja, predmeti, pojavi, ves trdni svet okoli nas, je sestavljeno iz atomov in še manjših podatomskih delcev. Ti delci se ne spreminjajo, če jih pustimo pri miru. Aktivni pa postanejo, ko usmerimo pozornost nanje. Zato drži, da je naša pozornost gibalo našega sveta in vseh dogodkov v njem.Tisto, čemur ne posvečamo nobene pozornosti, preprosto zbledi, izgine, preneha obstajati v našem svetu. Če pa se z nečim ukvarjamo, tuhtamo o tem, smo na to usmerjeni, vztrajamo, se razburjamo, pritožujemo, tarnamo in prilivamo olja na ogenj, spodbudimo, da vztraja, se pomnoži, nas spremlja, obstaja v našem svetu itd.Zeland obravnava primer glasnih sosedov. Pravi, da lahko nekateri živijo v miru, drugi pa smo obsojeni na glasne sosede. Za tem se skriva duhovni zakon: »Vse, česar ne marate, bo vztrajalo z vami.« Za ljudi, ki živijo v dobrih sosedskih odnosih in jih sosedi ne vznemirjajo s hrupom, smetmi itd., velja, da se s sosedi sploh ne ukvarjajo.Poudarja, da s svojim odnosom do nekoga ali nečesa spodbujamo polarizacijo, podobno kot magnet, ki v našem primeru pritegne še več težav s sosedi. Če jim ne posvečamo pozornosti, jih ne vključujemo v svoj svet in jih sploh ne zaznavamo. Če smo osredotočeni nase in se ukvarjamo s sabo, ne z drugimi, nimamo težav z njimi. Ko pa začnemo biti pozorni nanje, se osredotočimo na to, kako nas motijo, se bo njihovo vedenje stopnjevalo. Na živce vam bodo šli, ne da bi se sami zavedali, kaj nam počnejo.»Bolj vam nekaj ne bo všeč, intenzivneje vam bo stvar sledila,« pravi avtor. Čeprav sta mir in tišina optimalni način bivanja ter je motnja miru energijska anomalija, se nikoli ne zgodi brez vzroka. Od kod torej prihaja energija, ki spodbuja to motnjo? »Hrup sosedov vas vrže iz ravnovesja in potihoma jih začnete sovražiti,« pravi. »Vaša vznemirjenost je energijski vir, iz katerega se napaja motnja. Če je vaš odnos do sosedov, da jih sovražite zaradi njihove glasnosti, s tem ustvarite močan magnet, ki bo pritegnil še več provokacij.«Četudi se boste preselili ali zgradili močnejši zid, se bodo težave nadaljevale, dokler ne spremenite odnosa do njih.Podobno se dogaja vedno, ko se smola stopnjuje. Polarizacija je namreč magnet, ki vedno pritegne še več težav. Privlačite vse, kar vas vznemirja. Vse, kar vam gre na živce, vam sledi. Zgodi se vse, kar res želite, da se ne bi. Zato se morate čim prej vrniti v ravnovesje in vzpostaviti občutek notranjega miru, zadevi, ki vas vznemirja, pa ne posvečati nobene pozornosti. Bolj vztrajate pri svojem in se pritožujete, močnejši magnet bo pritegnil nasprotno od tistega, kar si želite.Bolj cepetate, hujše bodo zunanje okoliščine. Namesto tega morate zavestno spremeniti svoj odnos do okolice. Sosede preženite iz glave – ne sodite jih, ne ocenjujte, ne sovražite jih, pretvarjajte se, da ne obstajajo. Preprosto jih vrzite iz svojega sveta. Takoj ko boste spremenili odnos do njih in vam bo uspelo popolnoma preusmeriti pozornost drugam, ko jih boste izrinili iz svojih misli, bo učinek polarizacije izzvenel in nehali vas bodo nadlegovati. Morda se boste celo spoprijateljili z njimi!Poskusite tudi na drugih primerih. Kolikokrat vam gre vse narobe, ko ste utrujeni, sitni ter se ne počutite dobro? Namesto da vas jezijo počasni ljudje pred vami, se odmaknite in spremenite svoj energijski naboj. Čudežno se bo spremenil tudi vaš svet.