Prihaja retrogradni Merkur

V času Merkurjeve retrogradnosti se nam zdi, da se nam dogajajo slabe stvari ob najslabšem času. Na dan Merkurjevega obrata v ribah Mars, planet akcije in volje, vstopi v ambicioznega in poslovno naravnanega kozoroga, njuna kombinacija pa nam bo še posebno zagrenila naslednje tedne. Mars nas bo namreč gnal k doseganju (poslovnih) rezultatov, Merkur v ribah pa bo naše prizadevanje zabelil z negotovostjo, zmedo, napačnim razumevanjem, rušenjem tehnike, izgubljanjem mejlov, potovalnimi težavami ... Zato se bomo še bolj gnali za doseganje ciljev, paziti pa moramo, da nas Merkurjeve ovire ne spravijo ob živce.V sredo, 4. marca, se Merkur sicer na kratko vrne v zračnega, intelektualnega in ekscentričnega vodnarja, v katerem se precej bolje počuti kot v odzemljenih ribah, in ostane v njem do obrata nazaj v direktno gibanje, 9. marca.Merkurjevo retrogradno pot po ribah lahko opišemo kot čas, ko hodimo okrog kot mesečni ali se poskušamo premikati v akvariju, polnem vode. Jasno je, da so naši gibi upočasnjeni, počasneje in težje se premaknemo, hkrati naš um ni oster, ampak se izgublja v zablodah, sanjarijah in napačnih interpretacijah. Če želite vpliv izkoristiti pozitivno, se lotite kakšnega umetniškega projekta, ustvarjajte in se ukvarjajte z duhovnostjo, zlasti če morate končati kaj, kar ste začeli v preteklosti.In kje bodo zastoji? Če vemo, da je Merkur povezan s komunikacijo, potovanji in tehnologijo, nam pomaga prenašati sporočila ter skrbi za tisto, kar povemo, in tisto, kar slišimo od drugih, je jasno, s čim bomo imeli največ težav. A čeprav retrogradni Merkur pretrese našteta področja, nam da hkrati priložnost, da zadihamo, se stvari lotimo v miru in premišljeno. Dvakrat preverimo dejstva, preden delujemo, da bi bilo vse dobro opravljeno. To je čas za popravljanje starih napak.V tem obdobju moramo biti izjemno previdni, kaj rečemo ali napišemo. Dodatno pregledamo vsak zapisnik, pogodbo, elektronsko pošto in natančno pojasnimo svoje namene. Pričakujemo lahko več tipkarskih napak, zaradi omahljivega odločanja pa se raje izognimo podpisovanju pogodb. Oborožimo se s potrpežljivostjo, ker se bodo najverjetneje kvarili računalniki in telefoni.Odsvetujemo kupovanje novih naprav, saj se bodo pogosteje kvarile ali ne bodo izpolnile pričakovanj. Potovanja bodo posebno naporna, saj lahko pride do zamude, dodatnega stresa, izgubljanja prtljage, nepotrjenih rezervacij … Lahko se vrnejo prijatelji iz preteklosti, tudi bivše ljubezni.