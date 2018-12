Pretirana navezanost škoduje

Sprejmite možnost, da ljubezen ni odvisna samo od enega človeka. FOTO: Guliver/Getty Images

Spustite preteklost

Osvobodite se

Delajte na jutrišnjih ciljih, a bodite pomirjeni tudi s trenutno situacijo. FOTO: Guliver/Getty Images

Če morate v življenju koga spustiti, je to veliko teže, če je vaš občutek lastne vrednosti odvisen od njega. Naučite se torej sprejeti svojo pravo vrednost ne glede na okolico. Tako se boste povezovali z ljudmi zaradi izkušnje, ki vam jih prinaša odnos z njimi, ne pa da bi s tem potrdili svojo vrednost.Poleg tega se potrudite za ohranjanje zdravih odnosov. V nasprotju z romantičnimi prepričanji namreč niste partnerjeva, na primer, druga polovica. Ste samostojni in svoja celota. Še vedno vam je lahko kdo blizu in pri srcu, toda zapomnite si – če boste preveč zategovali vajeti, se bosta oba zadušila, zato morate tudi v zvezi ohraniti sebe.Družite se z več ljudmi. Če se omejite na enega ali dva odnosa, se bo zdelo, da sta življenjskega pomena za vas. Vsak potrebuje družbo, na Zemlji pa nas je milijone, zato bodite odprti za nova poznanstva. Sprejmite možnost, da ljubezen in prijateljstvo, ki ju boste prejeli v življenju, nista odvisna samo od enega človeka. Tako ne boste razmišljali, da boste nesrečni, če koga izgubite.Tako razmišljanje namreč okrepi prepričanje, ki ni resnično, čeprav v tistem trenutku čutite, da je. Edini način, da spustite druge, je, da verjamete, da ste dovolj močni, da živite naprej, četudi se stvari spremenijo. Ne moremo namreč spremeniti preteklosti, lahko pa jo sprejmemo in gremo dalje.Četudi o nečem nenehno premlevate ali se celo kaznujete zaradi vsega, kar ste naredili narobe in ne želite sprejeti, da stvari so, kakršne so, preteklosti ne morete spremeniti. Edini način, da omilite bolečino zaradi vsega, kar je minilo, je, da spustite. Nihče in nič drugega ne more umiriti vašega razmišljanja. Oklepanje preteklosti je sicer pogosto povezano s strahom, ki blokira vašo pot do sreče.Namesto tega se osredotočite na ljubezen in razmislite, kaj lahko storite, da boste postopoma spet bolj zadovoljni. Namesto tuhtanja, kaj ste ali niste storili, naredite kaj tehtnega zdaj. Vpišite se na tečaj, pridružite se kakšni skupini, pojdite na delavnico, pomagajte komu v stiski. Naj bodo sedanji dnevi tako polni in smiselni, da ne bo razloga za vztrajanje v preteklosti.Kako doživljamo svet, je v glavnem rezultat tega, kako ga ponotranjimo. Namesto pripovedovanja dramatičnih zgodb o preteklosti – kako prizadeti ste bili in kako težko je bilo – odrinite čustva na stran in se osredotočite na naučene lekcije. To je vse, kar v resnici potrebujete od preteklosti.Pogosto se oklepamo stvari in ljudi, ker nam je ob njih udobno. Vemo, kakšne občutke nam vzbujajo, ob njih smo zadovoljni in srečni. Mogoče se boste počutili enako ob novih ljudeh in dogodkih. Edina rešitev, da to ugotovite, je, da raziščete. To ne pomeni, da ne delate na jutrišnjih ciljih, ampak da ste pomirjeni s trenutno situacijo brez skrbi, da je nekaj narobe z vašim življenjem ali z vami. Sprejemajte vse, kar je.Če ste navezani na določen izid – sanjsko službo, popolno razmerje –, namreč gojite iluzijo o prihodnjih dogodkih in prihodnji sreči, ko se bo vse zložilo, kot se mora. Toda ker v resnici obstaja samo sedanji trenutek, ne more biti boljši noben prihodnji.Spustite tudi potrebo po vedenju. Življenje je polno negotovosti, ne glede na vaše trdne namene. Z obsedenostjo s prihodnostjo zapravljate življenje, saj bo na obzorju vedno nov jutrišnji dan. Nobenih zagotovil ni, kako se bo iztekel. Zato živite čim bolje že danes.Ni treba, da imate veliko denarja, da bi bili zadovoljni. Ugotovite, kaj vam veliko pomeni, in si privoščite veliko tega. Vpišite se na tečaj dramske igre. Skočite s padalom. Postanite prostovoljec in pomagajte živalim. Obožujte, kar počnete. Ne čakajte – vse to storite takoj zdaj.