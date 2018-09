Premagajte stisko

Človeški um v kriznih situacijah zablokira, kar okrepi bolečino, pravi ameriški guru, duhovni avtor in ajurvedski zdravnik Deepak Chopra. Zataknemo se v preteklosti, misli nam preskakujejo in bežijo, ne moremo se umiriti in preplavljeni smo z maščevanjem, obžalovanjem ali se bojimo prihodnosti. V kriznih trenutkih je ključno, da se umirimo, odmaknemo od situacije, se nehamo vrteti v kolesu negativnih scenarijev kot hrček ter se poslušamo čim prej vrniti v ravnovesje. Šele pomirjeni, osrediščeni v sebi, v stiku s svojo notranjostjo in naravnani na intuitivne občutke lahko namreč dobimo uvid za reševanje težav.



Chopra svetuje, da v stiski najprej razširimo zavedanje. »Naša osnovna narava je neomejeno zavedanje, varno stanje miru, veselja in ustvarjalnosti,« pravi. »Rešitve težav se v tem stanju vedno pojavijo same, saj smo povezani z življenjem in vesoljem. V krizi pa zavest omejita strah in zmeda.« Ali kot je rekel Einstein: »Nobenega problema ne moremo rešiti na stopnji zavedanja, na kateri je nastal.« Zato najprej razširite zavedanje in se odprite rešitvam.



Sprejmite spremembe, je drugi duhovni nasvet. »Spoprijateljite se s strahom pred neznanim in nemočjo, ki spremljata spremembe,« pravi Chopra. »Navadite se odkrivati priložnosti v vsem, kar se dogaja oz. se bo zgodilo, četudi boste nekaj izgubili ali se morali nečemu odpovedati.« Tudi Rumi je zapisal: »Vsaka potreba nam prinaša, kar potrebujemo.« Če v situaciji ne vidite duhovnega darila, se vprašajte, kako jo lahko spremenite v priložnost za rast.



Bodite hvaležni! Naša pozornost ustvarja dogodke v našem življenju. »Če smo usmerjeni v bolečino, jo bomo doživeli. Če pa smo hvaležni, nas bo vesolje podprlo,« izpostavlja Chopra. Poleg tega je dokazano, da so hvaležni ljudje manj v stresu, bolje spijo, imajo več energije in so bolj srečni.