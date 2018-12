Preden zadonijo poročni zvonovi

Oven Pravkar ste zadeli terno – sploh če se radi zabavate. Z ovnom vam v zakonu nikoli ne bo dolgčas, saj se radi spontano podajo v vsako pustolovščino, naj bo še tako divja. Znajo pa biti trmasti, ko želijo doseči svoje, kar se lahko stopnjuje v ukazovalnost in sebičnost. Bik Biki so zelo zvesti, marljivi in načelni, zato se nanje lahko zanesete. Vedno bodo doma ob isti uri, enako pa bodo pričakovali tudi od vas. Dvakrat premislite o poroki, če ste bolj svobodnega duha, saj lahko bik hitro postane preveč dolgočasen za vas. Dvojčka Zanimivi, pametni, duhoviti. Dvojčki radi govorijo, a vprašanje je, ali vam bo ustrezalo ob vsaki uri poslušati njihove zgodbe. Čeprav so dobri govorci, so zelo slabi poslušalci. Ker imajo radi raznolikost, težko zdržijo v razmerju z eno osebo. Ste pripravljeni na odprt zakon? Rak Skrben, prijazen, rad se predaja nežnostim. Le kdo se ne bi zatekel v varen objem plišastega medvedka?! Partner, ki bo razumel vaša čustva, toda njegov močni odnos z mamo lahko naredi marsikatero žensko ljubosumno. Lev Mojster zabave, kralj omizja, bruhalec ognja. Na mino pa lahko naletite, če ga boste hoteli zriniti z odra ali razložiti, da predstava odpade. Pa še nasvet: poskrbite za dvoje ogledal v kopalnici, sicer ga boste le stežka uporabili. Devica Če se ne marate ukvarjati z načrtovanjem in financami, je devica pravi partner, saj je poleg natančnosti tudi prizemljen, predan in inteligenten. Kje se lahko zaplete? Preveliki posegi v rutino bodo v odnos vnesli nejevoljo, prav tako se pretirana organiziranost stopnjuje do skrajnosti, odklon od sistema pa je lahko usoden. Tehtnica Romantična, prikupna in prijetna družba ... A naj vam ne zavre prehitro kri, če bo poleg vašega srca osvojil še vsa druga. Tehtnice se ne znajo odločiti, kaj bi rade, zato je njihova učinkovitost v zvezi enaka, kot če bi ekipa igrala s poškodovanim igralcem. Škorpijon Kot so predani svojim ciljem, so zvesti tudi partnerju. Zelo strastni ljubimci so, pazite se le njihove skrivnostnosti. Ta je več kot privlačna v postelji, a so tudi mojstri v skrivanju strupa. Izbrali bodo pravi trenutek, da vas pičijo, kjer najbolj boli. Strelec Strelci so vedno na preži za avanturami in potovanji pa tudi izjemno inteligentni so. Jim boste lahko kos? Če vam bo pokazal svojo ranljivo točko, pomeni, da ste mu ljubi. Sicer pa se pripravite na to, da ste se poročili z večnim otrokom. Pazite le, če se igrata vojno, saj vas bo razorožil. Kozorog Delaven kozorog bo vedno stremel za uspehom, s tem pa skrbno nahranil lačna usta v družini. Zaobljubo zvestoba do groba bo vzel resno, kot vse, kar si zada, sovraži pa spremembe. Od njega boste redko dobili ljubezenske izjave in spontano crkljanje, zato pred poroko to uvedite v repertoar. Vodnar Mlad po srcu in vedno pripravljen na pustolovščine tako v spalnici kot zunaj nje. Vodnarji so zelo iznajdljivi in bodo naredili velik pomp, da bodo videti nekaj posebnega, čeprav s tem le preganjajo strah pred povprečnostjo. Lahko so brezbrižni in nezanesljivi. Jim boste to oprostili na račun zabave v zakonu? Ribi Prikupne, prijazne, romantične in strastne ribice so zaželeni partnerji, saj zakoncu puščajo veliko svobode. Težava je, da rade odplavajo, posebno ljub jim je beg pred izzivi. Včasih so zagrete, drugič hladne kot led, tako lahko vsak dan pričakujete presenečenje.