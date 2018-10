Pomladite se z obrazno masažo

Proti gubam

Obrazna masaža

Dihanje

Povezovanje z Zemljo

Moč misli

Zdravje ni le odsotnost bolezni, ampak stanje popolnega ravnovesja, ko vse v telesu, umu in duši deluje, kot mora. Pravi vrelec mladosti tako v resnici nosimo v sebi, vendar zanj v hitrem tempu pogosto ne skrbimo dovolj. Preizkusite nekaj starodavnih ritualov, ki vam ga bodo pomagali prebuditi.Če utrdite obrazne mišice, lahko preprečite nastajanje gub. Dodatna prednost je, da so vaje preproste in jih lahko izvajate kjer koli, vendar pa vsak dan. Desetkrat se čim bolj široko nasmehnite, nato pa stisnite ustnice v poljub (izmenično ponavljajte). Nato desetkrat našobite ustnice v O, za tem jih stisnite skupaj v poljub.Desetkrat oblikujte O z ustnicami, nato pa iztegnite jezik čim dlje iz ust. Desetkrat dvignite obrvi, nekaj sekund zadržite, nato sprostite. Pri tem ne obremenjujte oči. Desetkrat široko odprite oči, zadržite nekaj sekund, nato umirite pogled. Nato desetkrat potisnite navzgor spodnjo čeljust, da se vrat napne, zadržite nekaj sekund in sprostite.V telesu nakopičeni strupi se radi ujamejo v manjše kotičke mišic, zaradi česar kisik ne kroži primerno in se celice ne obnavljajo kot sicer. Masaža obraza jih lahko pomaga sprostiti iz telesa. S tem zaviramo nastajanje prostih radikalov, ki uničujejo kolagen. Zato enkrat na teden ročno spodbujajte kritične točke na obrazu.Tudi če nam je sprva neprijetno ali rahlo boli, vztrajajte, saj bo bolečina izzvenela. S krožnimi gibi močno pritiskajte, kot bi želeli s prstnimi konicami razgraditi vse, kar se je nabralo na določenih predelih. Strupi se bodo iz limfe odplavili v krvni obtok, zato po masaži pijte vodo, da jih čim hitreje spravite iz telesa. Najprej masirajte točko med obrvmi. Nato sem ter tja po vsej v dolžini obrvi. Na čelu temeljito zmasirajte linijo ob začetku las. Ličnice nežno pritiskajte v krogu po zunanjem robu.Posebno pozorno se posvetite območju pri nosu, kjer se začnejo lica, pa tudi mehkim notranjim delom lic. Nato s krožnimi gibi globoko in malce močneje zmasirajte brado in ušesa po vsej dolžini, gor in dol, tudi če vas zaboli, saj na njih kar mrgoli akupresurnih točk, povezanih s stanjem v telesnih organih.Kisik popravlja in obnavlja celice ter skrbi za njihovo energijsko pretočnost. Če smo primerno oskrbljeni s kisikom, so naše oči jasnejše, koža je videti sveža, mišice so bolj prožne, pljuča se povečajo in ne čutimo stresa. Vsak dan za tri minute lezite na hrbet, z rokami na spodnjem delu reber. Mirno globoko vdihujte in izdihujte. Opazujte svoj dih in se osredotočite nanj.Človeško telo je sestavljeno pretežno iz vode in mineralov, oboje pa dobro prevaja elektriko. Čez dan se je v njem nabere vedno več, saj uporabljamo telefone, mikrovalovke, brezžični internet, televizijo in nosimo sintetične materiale. Statična energija pogosto ostane v telesu, saj nam stik z Zemljinim površjem, ki je nekakšno elektromagnetno cedilo, ki izniči te vplive, preprečujejo ovire, kot so čevlji, preproge, beton …Vsakodnevno povezovanje z Zemljo bo pomagalo – ne samo v obliki športa, proti posledicam stresa, glavobolu, utripanju srca in živčnosti se bosi sprehodite po travi ali pesku. Nato se ustavite, povežite z Zemljo, zaprite oči in si predstavljajte kaj lepega.Negativna misel je kot kaplja barve, ki pade v bazen vode. Najprej jo samo rahlo obarva, če pa jih je vedno več, postane voda temnejša. Enako je z umom, ki ga zastrupljajo negativne misli. Preženete jih lahko z osredotočanjem nanje. Večkrat na dan si nastavite alarm na telefonu ali budilko. Ustavite se v trenutku in poglejte, kaj razmišljate in občutite. Ozavestite svoje misli, nato pa se odločite, ali jih želite spustiti, zamenjati s spodbudnejšimi ali vztrajati pri njih. Zavestne misli vam bodo pomagale, da ostanete osredotočeni na pozitivne stvari v življenju.