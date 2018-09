Pazite se nekdanjih partnerjev in ljubimcev

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Nekdanji ljubimci in partnerji lahko še vedno uporabljajo energijski kanal, ki jih povezuje z nami.

Ni nujno, da se v vaše energijsko polje vmešava nekdo s slabimi nameni. Lahko je v osnovi povsem dober človek, ki si želi vaše ljubezni, a kljub temu to ni izgovor, da vam vsiljuje svojo voljo. Kaj šele če gre za nekoga, ki vam želi namerno škoditi! V vsakem primeru gre za grob poseg v vašo svobodno voljo s težnjo po nadzoru, nadvladi. Kaj če je energija tega človeka dovolj močna, da vas nadvlada? Kaj če se to zgodi nekomu, ki nima dovolj znanja, da bi se lahko zaščitil? Vedno slabše se počuti, tone v depresijo, fizično je izčrpan in potrt, hkrati pa ne ve, zakaj se mu to dogaja. Nekaj ga vleče k tlom, a se ne zaveda, kaj bi to lahko bilo.Četudi vas oseba, ki vam pošilja energijo, ljubi, vas programira s čustvom, ki ga morda ne želite. Vsiljuje vam nekaj, kar ni po vaši volji, in to neusmiljeno, saj se tako močno osredotoča na svoj cilj. Ne glede na to, ali se vpliva zavedate ali ne, bo deloval na vas. Vaše počutje in razmišljanje sta kar naenkrat v rokah nekoga drugega. Tako vmešavanje se dogaja vsak dan, tudi če greste na zabavo in se zdite nekomu privlačni, lahko usmeri v vas svoje namene, vi pa niti ne veste, kdo je. Lahko celo sami počnete enako drugim, ne da bi se tega zavedali. Gre za ponavljajočo se situacijo nadzora in nadzorovanosti, ki deluje v odnosih in temelji na manipulaciji in usmerjanju, širše gledano pa za kompleksne sisteme nadzora misli in zavesti. Morda dobivate miselne slike te osebe, a ne veste, zakaj.Ko torej zaznate vpliv drugega človeka, najprej ugotovite, ali ima pozitivne ali negativne namene. Imate prijeten občutek ali se naježite? Vam nekdo pošilja čisto ljubezen ali vam energijsko vsiljuje svoja čustva in želi manipulirati z vami? Da ves čas mislite na to osebo, je normalno, saj je vtisnjena v vaš um. Toda ali se otepate misli nanjo? Ni treba, da se počutite krive, ker ta človek ne zna obvladovati svojih čustev. Premislite tudi, ali želite to osebo poklicati ali obiskati, čeprav vas energijsko izsiljuje, da bi dobila nekaj vaše pozornosti. Ko ji boste namreč namenili nekaj časa, jo boste potešili in energije ne bo več kradla vam. Lahko pa rešite situacijo tako, da odkrito poveste, da vas ne zanima. Če še naprej dajete nekomu lažno upanje, namreč hranite energijsko povezavo, ki ni prava za vas. Razčistite in se postopno oddaljite. Največ energijskih napadov se zgodi v razmerjih, v katerih je nekdo prizadet. Ranjena stran lahko projicira ogromne količine energije na drugo osebo. Pri tem je ključno, da se sami psihično okrepimo z meditacijo in drugimi duhovnimi tehnikami, da nas vdor tuje energije ne more premakniti. Vsi nekdanji ljubimci lahko močno vplivajo na nas, saj dobro poznajo naš energijski zapis. Ko si z nekom intimen, namreč poznaš njegovo frekvenco in se lahko kadar koli priklopiš nanjo. Bolj ko nekdo pozna vašo energijo, močneje se namreč lahko poveže z vami. Če gre za dovolj močno vez, bo ostala povezava aktivna tudi po smrti. Lahko gre za pozitivno vez, ki vas podpira in se vam pomaga zdraviti, ali pa negativno in uničevalno. Tudi družinski člani, na primer starši, vam lahko tako želijo vsiliti določeno odločitev. Ali ljudje iz preteklosti, ki vas želijo nazaj, saj so bili z vami srečni. Na tak način deluje zdravljenje na daljavo, a tudi pošiljanje negativne energije. Povežemo se lahko z vsakim človekom na svetu, če poznamo njegovo frekvenco. Drugi korak do rešitve je, da očistite svoje misli z meditacijo in vadite tai či ali či gong, ki bosta pomagala odstraniti zunanje vplive na vašo zavest. Bolj boste stabilni in duhovno močni, bolj boste znali prepoznati tuje vplive, predse postaviti svetlobni ščit ter blokirati vdor v svoje misli.