Opozorila iz sanj

Sanjanje izhaja iz nezavednega uma, ki določa tudi 95 odstotkov našega vedenja, sanje pa so platno, na katero naša duša projicira svojo modrost. Saj ste verjetno tudi sami že opazili, da so sanjski dogodki pogosto popačeni izrazi situacije, s katero se ukvarjate, vaših strahov, skrbi in globoko zakoreninjenih travm. Sanje so vedno povezane z nečim, kar je aktualno tudi v budnem stanju in na kar nas podzavest nenehno opominja, saj želi, da to razrešimo. Vsa ta spoznanja lahko uporabimo za zdravljenje, so odkrili strokovnjaki. Ko spimo, se namreč večkrat pojavljajo opozorilni znaki v obliki sanjske bolečine ali rane, še preden bolezen resnično izbruhne v življenju. Raziskave in pričevanja ljudi kažejo tudi, da so ljudje sanjali o pljučnem ali raku na dojki in črevesju, preden se je razvil, podobno kot poročajo, da so predvideli denimo teroristični napad 11. septembra.



Zato bodite pozorni na sanjska opozorila in ukrepajte. Tudi če sporočila podzavesti ne kažejo jasno na bolezen, želijo morda sanje le spodbuditi spremembo življenjskega sloga, pravi dr. Christiane Northrup, ameriška zdravstvena in wellness gurujka.



Sanjamo sicer vsaj dve uri na noč in imamo štiri do sedem nizov sanj, čeprav se spomnimo le zadnjih. Na nočni omarici imejte pisalo in papir in si jih zapišite, preden jih pozabite. Odkrijte, kako so povezane z vašim življenjem, kaj vam sporočajo. Se v njih morda skriva rešitev za vaše težave? Tudi neznanci v njih so simboli, ki nas na nekaj opozarjajo, s ponavljajočimi se temami in pretresljivimi nočnimi morami pa želi podzavest še močneje pritegniti vašo pozornost, da ne bi prezrli alarma.