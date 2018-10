Odkrijte živalsko simboliko

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Sova je simbol modrosti FOTO: Ricardoreitmeyer Getty Images/istockphoto

Morda se vam je v meditaciji ali sanjah prikazala žival, morda ste jo v resnici srečali. Raziščite vse, povezano z njo: kje živi, kakšne so njene značilnosti, vedenje, navade? Je sesalec, ptica, plazilec, riba ali žuželka? Katera je njena najznačilnejša lastnost? Ima enega partnerja za vse življenje? Je žrtev ali plenilec? Vse te informacije so sporočila, ki lahko odgovarjajo na vprašanje, ki vas muči, opozarjajo, da bi morali tudi sami bolj razviti določene lastnosti ali se v težavni situaciji odzvati enako kot žival – če je to lev, se pogumno uprite nasprotniku, če je srna, pa se hitro umaknite.Nekateri opisi se bodo popolnoma ujemali z vašim vedenjem o njih, morda pa boste odkrili tudi dodatne pomene. Če se bojite psov, jih denimo gotovo ne boste povezovali z brezpogojno ljubeznijo, ampak bodo za vas znak, da prihaja v vaše življenje nekaj grozljivega. Zapomnite si sinhronosti in zapisujte sporočila in uvide.Ptice so najpogostejši sli. Vrana in krokar naj bi prenašala sporočila med živimi in mrtvimi ter sporočata, da ste skrenili s poti svojega poslanstva. Golobico povezujemo z ljubeznijo in odnosi, iskanjem sorodne duše ter mirom. Če jo vidite, se bo nekaj v ljubezni ugodno razrešilo. Tudi labod je dober znak, saj kaže, da romanca lahko preraste v dolgotrajno razmerje. Orel opozarja, da morate pogledati širšo sliko, saj še nimate vseh informacij o zadevi. V ezoteričnih krogih je pomembna tudi sova, ki jo mnoge kulture povezujejo s smrtjo in zdravljenjem, z zlom in veliko modrostjo: pri Keltih sove predstavljajo podzemlje, aborigini verjamejo, da je v njih ženski duh, v Sibiriji pa duh, ki nam lahko pomaga. Gibale naj bi se med dvema svetovoma. Včasih lahko naznanjajo smrt, večkrat pa konec življenjskega obdobja. Mrhovinarji odstranjujejo mrtve živali iz narave. Razmislite, kaj morate počistiti v svojem življenju in katero zgodbo morate odrezati.Mačka poziva, da se manj ozirajte na druge in krepite svojo individualnost. Pomembno je, da si vzamete čas zase. Ne skrbite, kaj si mislijo drugi. Pes je simbol brezpogojne ljubezni in sprejemanja. Od trenutne situacije je odvisno, ali ste zvesti vi ter morate vztrajati ali se lahko zanesete na pomoč dobrega prijatelja. Glodavci, kot so veverica, hrček, miš, so povezani s financami ter opozarjajo na preudarno razporejanje sredstev, načrtovanje prihodnosti ter varčevanje za hude čase. Srna kaže, da se umaknite, saj se soočate z močnejšim nasprotnikom, plenici pa, da ste vi gospodar položaja.Žaba je v pravljicah simbol transformacije, zdravljenja, plodnosti in prenavljanja. Sporoča, da se vam obetajo velike spremembe. Ali bodo dobre ali slabe, je odvisno od stanja žabe. Če je mrtva ali poškodovana, morda novice, ki jih boste prejeli, ne bodo dobre. Zdrava žaba prinaša dobre novice, nov začetek. Kača izpostavlja moč spolnosti in duhovnosti. Ko pretrgate odnose, opustite prepričanja in odidete iz situacije, ki vam ne služi več, se bo povečala vaša moč. Kuščar opozarja, da se umaknite, potuhnite in samo opazujte.Pridne mravlje in čebele vas svarijo pred izgorelostjo in prezaposlenostjo. Morate torej izpreči! Osa po drugi strani poudarja neodvisnost in samozadostnost. Če vas zasleduje, premislite, kje v življenju se čutite ranjene in ranljive. Metulj nakazuje transformacijo, preporod, novo obdobje. Pričakujete lahko korenite spremembe v odnosih, karieri, družini. Tudi gosenice so povezane s preobrazbo, pri kateri nekaj starega odmre, da se lahko rodi novo. Pikapolonica je tradicionalni znak sreče in veselja, pajek pa simbol ustvarjalnosti in potrpežljivosti. M. B. Z.