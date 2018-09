Nikoli ne nosite prstana mrtvega človeka

Podedovani nakit

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Po ločitvi snemite poročni prstan in ga ne podarjajte naprej otrokom, razen če ga prej pretopite. FOTO: Guliver/Getty Images

Poročni prstan

Poškodovanega se znebite

Prstan, ki ste ga dobili od mame kot darilo, lahko skriva nepredstavljivo moč in hkrati daje močno zaščito pred slabimi stvarmi. Tako vam je mamin prstan, ki je prežet z njeno ljubeznijo in programiran s srčnimi željami, lahko v pomoč pri reševanju navidezno nerešljivih težav, varuje pa vas tudi pred škodljivimi ljudmi ter vam celo pomaga najti ljubezen in srečo.S prstani, ki se prenašajo iz generacije v generacijo, pa je dobro biti pazljiv ter se pozanimati, kdo je bil prvotni lastnik, kakšne energije so zaznamovale njegovo življenje, s kakšnim namenom je bil kupljen, izdelan ali podarjen ter skozi katere roke vse je šel za tem. Skoraj v vsaki družini namreč obstaja kos nakita, ki se deduje, običajno je to prstan. Toda ne zavedamo se, da ima, ker je zamenjal že veliko lastnikov, tudi izjemno veliko energije. Ta pa se ne ujema vedno z našo.Poleg tega nosi neviden energijski zapis, ki se lahko prilepi na novega človeka. Če je imel prejšnji lastnik na primer težave z alkoholom, nasiljem, živel v nenehnih finančnih skrbeh ali revščini, je bilo njegovo življenje tragično, žalostno, polno odpovedovanja in črnogledosti, se je vse to vtisnilo v prstan. Še več, ker je prstan pogosto simbol zakona in zvestobe, ga lahko spremlja tudi energija varanja, ljubosumja ter težav v zakonu, ki se prenesejo na nas, saj obljuba in zaveza, ki smo jo sklenili s poroko ter jo prstan simbolizira, še okrepi energijo.Še posebno močni so prstani, povezani s takšnimi in drugačnimi zaprisegami, obljubami, celo tajnimi društvi, katerih član jih je nosil. Drži se jih namreč lahko močan energijski naboj. Prstan duhovnika, ki je živel v celibatu, ne bo ravno koristil vašemu iskanju srečne ljubezni, prav tako bodite previdni s prstani starih devic in drugih, ki so imeli težave na tem področju. Če ste podedovali prstan, ki ga je dal dedek babici, preden je šel v vojno, iz katere se ni vrnil, da ga bo večno čakala, bo spodbujal, da boste tudi sami večno čakali na nekoga, ki se ne bo vrnil k vam. Tudi če v spomin na nekoga, ki vam je bil blizu, a je že pokojni, še vedno nosite njen ali njegov prstan, ga snemite: na vas in vaše življenje lahko zelo slabo vpliva zaradi energije, ki vas vleče nazaj ter veže nanj in na preteklost.Simbol večne ljubezni in zvestobe si mladoporočenca izmenjata v duhu, da bosta skupaj za vedno, v dobrem in slabem. Poročni prstan v sebi nosi energijo zaščite, ki brani družino in partnerja pred silami zla. Zato je še posebno pomembno, da ob nakupu prstan, ki ga boste dolgo nosili in bo simboliziral vajino zvezo, začutite in se povežete z njim. Vedeti morate, da je pravi za vas. Nikakor se ob poroki ne odločite za prstan, ki ste ga podedovali od babice ali mame, saj boste s tem priklicali v svoje življenje podobne energije zakona, kot sta ga imeli onidve. Dobro ni niti, če med poročnim obredom prstan pade na tla, saj lahko to po starih prepričanjih napove, da bo zakona hitro konec. Po ločitvi nikar ne nosite več poročnega prstana, saj vam lahko to prepreči, da bi spoznali novo ljubezen. Če želite, pa ga lahko pretopite in izdelate novega, saj ogenj uniči energijske sledi, hkrati pa je to simbolična gesta, da se je vaša ljubezen prerodila kot feniks iz pepela.Prstan, ki mu je odpadel kamen, ste ga opraskali ali je počil, mora takoj z roke, pravijo vraže. Ne popravljajte ga, bolje se ga je takoj znebiti, saj vam lahko prinese težave. Morda vas je ubranil pred energijskim napadom, v njem pa so zato ujete nevarne energije. Prav tako si ne poskušajte nadeti najdenega prstana, saj ne veste ničesar o njegovem prejšnjem lastniku in o tem, kakšno energijo nosi v sebi.