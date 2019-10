Ne sodite in ne opravljajte

Obsojanje in opravljanje nas nemudoma povežeta z virom naše sodbe. Če je čustvena vibracija človeka, ki ga opravljamo, nizka, se boste ujeli vanjo. S sodbo ste nezavedno takoj znižali svojo energijo. Ko ste začeli ocenjevati izkušnjo nekoga drugega, četudi le v svoji glavi, ste pritegnili energijski vzorec te izkušnje v svoje polje. Posebno pozorni bodite na opravljanje!



Ko ljudem dovolimo, da imajo lastno izkušnjo, ne prevzemamo energije njihovih težav. Če se vas ne tiče, se ne vmešavajte. Prav tako pazite, da se vam drugi ne smilijo, kajti v trenutku, ko se vam nekdo smili, energijsko prevzamete doživljanje te osebe, kar vam zniža vibracijo, da se ujema z njihovo. Ko vam je za nekoga žal, si predstavljate, da je ujet v neko situacijo in ranjen, ubog, nesposoben pritegniti dobre stvari v svoje življenje.



Če si ga predstavljate takega, vaša sodba ne vključuje možnosti, da se bo pobral. Zato si druge predstavljajte močne in sposobne rešiti težave, kar bo tako vas kot vpleteno osebo ohranilo na visoki energijski vibraciji. Rešitev je tudi sočutje, ki ohranja naboj ljubezni in razumevanja do tega človeka in vam ne zniža energije. Človeka imate lahko samo radi, ne da bi se vam smilil, ko preživlja težke čase. Zaupajte, da potrebuje to izkušnjo za rast in razvoj. In ne pametujte.



Ko smo najpametnejši in želimo spremeniti druge, dopuščamo, da se njihova energija povezuje z našo. Če se želite zaščititi, morate pustiti drugim njihove izkušnje in izbire. Niti mnenja ne imejte o njihovih odločitvah. Če se namreč trudite nekoga prepričati o svojem prav, boste zgubili energijo. Pomembnejše je, da se dobro počutite, kot da imate prav.