Naučite se sprostiti

Psihologi svetujejo, da si vsak dan vzemite čas zase, v katerem lahko v tišini predelate vse negativne misli in čustva, ki so se nakopičili čez dan. Če kar naprej tlačite stvari v poln lonec, vam bo nazadnje odneslo pokrovko. Zato poiščite prostor, kjer boste lahko sami in v miru. Lahko je to sprehod v naravi ali tek – pomembno je, da sprostite napetost in negativnost ter se predihate.



Pomaga tudi, če vsak dan napravite dihalne vaje. Osredotočite se na izdih, ki iz telesa odplavlja vso negativnost, ter vdih, ki vas napolni z novo, svežo energijo. Že deset minut na dan lahko prinese občutno razliko, lahko pa začnete poglobljeno dihati že v trenutku, ko začutite napetost.

Poskusite živeti čim bolj lahkotno, odprto in radovedno. Bodite pripravljeni na nove doživljaje in ljudi. Ne pustite, da vas ovirajo strah ali negativne misli.



Lahko tudi meditirate. Hitro se lahko umirite, če se za hip ustavite, zaprete oči in si poskušate predstavljati sebe, ko ste popolnoma sproščeni. Ni dovolj, da si predstavljate svoje telo, iz spomina morate priklicati občutek popolne sprostitve. Namestite se čim bolj udobno ter se sprostite. Takšen spomin telesnega zavedanja imenujemo kinestetični spomin. Naš podzavestni um si zapomni vse. Recite mu, da boste desetkrat globoko vdihnili, potem pa boste tako sproščeni, kot ste bili zadnjič. Nato počasi začnite prvi vdih ter pustite, da podzavest opravi preostalo.