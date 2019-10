Naravnajte se na alfa stanje

Na uspešnost manifestacije vpliva tudi okolje, pravi Lynne McTaggart, ameriška raziskovalka polja in kvantne znanosti ter avtorica številnih duhovnih knjig, predvsem razmerje med ioni in onesnaževalci v zraku. Primernejši so gorski zrak in kraji ob tekoči vodi – celo ob prhi, ob sončnih dnevih, po nevihti lažje manifestirate, medtem ko odsvetuje postavljanje namer v zaprtih natrpanih prostorih, blizu televizorjev in druge tehnične opreme, v mestih, ob smogu in megli.



Da okrepite svojo energijo, se morate naučiti upočasniti možganske valove na alfa stanje, značilno za meditacijo in sanjanje, poudarja. Ključna je zavestnost, ki je več kot le osredotočenost – z vajo lahko namreč utišamo notranji dialog in se usmerimo le na čutno doživljanje sveta, pa naj gre za zajtrkovanje ali objemanje svojega notranjega otroka, s čimer se krepi sposobnost zaznavanja, pravi.



Razlika je v tem, da v stanju zavestnosti ne sodimo o določeni izkušnji kot slabi ali dobri. V njej se lahkourite z vajo, denimo tako, da se ne trudite, odstranite pričakovanja in prizadevanje za določenim rezultatom. Brez obsojanja sprejmite, kar se vam dogaja, torej zadeve ne interpretirajte, se ne oklepajte določenega zornega kota, misli, mnenja. Sprejmite tudi svoje čustvovanje v situaciji, četudi je neprijetno. Nikoli ne hitite – če že, bodite prisotni v hitenju in ga občutite. V dnevu si jemljite premore, ko dihate, se odmaknite in prizemljite.



Zavestno počnite vse male opravke, tudi umivanje zob, ob njih pa bodite pozorni na vonje, barve, občutke, ne mislite in ne poskušajte reševati svojih težav. Ukvarjajte se samo z drobnimi vsakdanjimi nalogami in njihovimi zapleti.