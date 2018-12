Napovedi: Šarčeva vlada bo padla, Meghan se bo ločila

Energetska terapevtka Elena Sofia Seničar z Nedeljskimi novicami sodeluje že več let, njene številne napovedi, ki jih je razkrila našemu časopisu, pa so se uresničile. Lani je pravilno napovedala politični skok Marjana Šarca, bolj pozitivno državno politiko, rast BDP in bolj perspektiven trg dela. Strokovnjakinja svojega področja, ki se lahko pohvali z mednarodnim priznanjem inštituta Bion, in avtorica knjige Zavedanje je moč nam je zaupala, kaj nas čaka v letu 2019. Leto elektrike »V letu 2019 bomo izgubljali in istočasno pridobivali. Je leto elektrike. Med državami bo vladala napetost, ponovilo se bo stanje hladne vojne, kot je ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: SN1 za enodnevni dostop do digitalnih Slovenskih novic (1 EUR) ali SN7 za tedenski dostop do digitalnih Slovenskih novic (4 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.