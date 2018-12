Najboljši ljubezenski aspekti

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Vodna znamenja najbolj potrebujejo nežnost, dotike, čustveno bližino.

Intuicija in analitično razmišljanje

Različni ljudje, drugačne povezave

Zemeljska znamenja se najbolj razveselijo praktičnih daril, zračna potrebujejo intelektualno ujemajočega se partnerja, ognjena skupne pustolovščine.

S sinastrijo pregledamo in primerjamo dve astrološki karti, da ugotovimo, kje se dva človeka učita, kje sta že usklajena in kje bo največ težav. Opisani medsebojni aspekti so povezave med planetom enega in planetom drugega partnerja, ki jih dobimo, ko primerjamo njuni karti.Konjunkcija med Venero in Marsom in harmonični aspekti med to dvojico nakazujejo, da sta zelo usklajena na telesni ravni, si dišita, sta si privlačna, si znata v spolnosti dati tisto, kar potrebujeta.Gre tudi za to, da ti je fizična prisotnost nekoga prijetna, da ti njegov dotik ugaja in da je med vama harmonija. Če vemo, da je partnerstvo temelj kroženja energije, se z ugodno povezavo Marsa in Venere podpirata tam, kjer so njuni primanjkljaji. Ženska ima glede na svojo biološko naravo nekoliko bolj odprto drugo čakro, ustvarjalno-radostno-čutni del, moški pa prvo, torej preživetveni nagon. Ko sta ti dve energiji pri paru usklajeni, energija med njima kroži in drug drugega podpirata: on daje njej varnost, ona njemu veselje.Če gre za stresne aspekte med Marsom in Venero, še vedno obstaja velika fizična privlačnost, vendar je prisotna neusklajenost in je treba sčasoma z delom, pozornostjo in trudom najti več skladnosti na tem področju.Bistveni znak za dušno povezanost je konjunkcija ali spodbuden aspekt med njeno Luno in njegovim Soncem ali obratno. Pozitivna vez Lune in Sonca daje vedeti, da sta dva temeljno usklajena kot partnerja, da sta, najverjetneje zaradi prejšnjih življenj, že ustvarila harmonijo, tako da zdaj znata drug z drugim ustvarjati stabilen družinski temelj, vez, ki je naklonjena in podpirajoča. Ženska ima zaradi biološke vloge bolj pretočno in delujočo četrto čakro, moški tretjo, in ob harmonični povezanosti Lune in Sonca energija kroži in podpira. Včasih je dovolj, da sta Luna in Sonce v istem znaku, že to deluje kot podpora, da energija kroži.Če so med Luno in Soncem kvadrati, opozicije in drugi stresni aspekti, pomeni, da smo pri učenju partnerstva nekje na sredini. Brusile nas bodo težke situacije, da bi se naučili osnovnega kroženja in podpore v partnerstvu.Medsebojna konjunkcija ali spodbudni aspekti med Merkurjem in Jupitrom nakazujejo mentalno usklajenost. Gre za temeljno razumevanje in intelektualno spodbudo, ker se preprosto razumemo. Tudi če nam kdo ne pove, kaj misli, vemo, kaj se z njim dogaja in o čem razmišlja. Ob tej kombinaciji govorimo o povezovanju šeste in pete čakre, torej sposobnosti analitičnega razmišljanja in intuitivnega uvida. Ženske imamo večinoma bolj razvito šesto čakro, sposobnost uvida, moški pa peto, sposobnost analize in premočrtnega logičnega razmišljanja.Če ima par harmonično povezana ta dva planeta, drug drugega spodbujata na intelektualnem nivoju in dopolnjujeta ravno tam, kjer je drugi šibak. V primeru disharmoničnih aspektov planetov zelo veliko govorita drug z drugim, vendar se ne razumeta vedno najbolje in morata delati na tem delu odnosa in razviti večjo mentalno prepletenost.V partnerstvu imamo vsi osnovno potrebo po povezovanju na duhovnem, telesnem in mentalnem nivoju. Če v karti prevladujejo zemeljska in ognjena znamenja, boste najbolj potrebovali povezavo na nivoju prve in druge čakre, na nivoju telesa. Če ste primarno čustveno bitje s poudarjenim znamenjem vode, bo za vas pomembneje, da ste s partnerjem dušno povezani, torej da sta harmonično povezana Luna in Sonce.Za tiste, ki imate poudarjena gibljiva in zračna znamenja, je pomembneje, da ste s partnerjem povezani prek pete in šeste čakre.Tudi če nimamo povezav omenjenih parov, pa se najdejo druge, ki pomagajo pri kroženju energije. Toda ravno z zgornjimi povezavami si partnerja lahko prideta najbliže, se dopolnjujeta, skupaj ustvarjata več energije in se podpirata.